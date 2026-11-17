L'emendamento Mennuni-Madia vieta i social sotto i 13 anni nel decreto Sicurezza. Il testo, sostenuto da Caressa e Valditara, mira alla tutela digitale dei minori.

Il centrodestra sta per presentare alla Camera dei Deputati un emendamento chiave all'interno del decreto Sicurezza, una misura legislativa che impone un divieto assoluto di utilizzo delle piattaforme di social network per tutti i minori di 13 anni. Questa nuova norma rappresenta un intervento diretto del Parlamento italiano volto a regolare strettamente l'accesso digitale delle giovani generazioni, inserendosi in un contesto europeo dove Bruxelles ha recentemente limitato la capacità dei singoli Stati di legiferare autonomamente in materia. L'iniziativa mira a proteggere migliaia di giovanissimi dagli effetti potenzialmente nocivi della presenza costante sui social media, stabilendo una barriera legale chiara e indiscutibile per la fascia d'età più vulnerabile.

Il Meccanismo Normativo e la Storia del Testo

Il testo dell'emendamento riprende integralmente la bozza del disegno di legge elaborata in precedenza dalle parlamentari Lavinia Mennuni, esponente di Fratelli d'Italia, e Marianna Madia del Partito Democratico. Questa proposta normativa era già stata notificata alla Commissione Europea per verificare la compatibilità con le direttive comunitarie, un passo burocratico cruciale che ha consentito al governo di inserire successivamente queste disposizioni nel decreto Sicurezza senza violare le norme UE. Secondo quanto dichiarato dalla senatrice Mennuni, l'annuncio ufficiale dell'imminente approvazione parlamentare dovrebbe arrivare entro le prossime ore, segnando la conclusione di un iter legislativo lungo e complesso che ha attraversato mesi di lavori, audizioni tecniche e discussioni approfondite tra i vari gruppi politici.

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La senatrice Lavinia Mennuni ha espressamente evidenziato come questo lavoro, firmato insieme ai componenti della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza e con il supporto di tutti i gruppi parlamentari, si stia finalmente tramutando in una legge concreta e applicabile. Mennuni ha sottolineato l'importanza strategica di aver notificato il testo oltre un anno fa, ritenendo erroneo e limitante per la sovranità nazionale degli Stati membri lo stop imposto da Bruxelles alla legislazione in questa materia. Senza questo anticipo procedurale, oggi non sarebbe stato possibile apportare l'emendamento necessario a proteggere in anticipo i minori, confermando secondo i suoi occhi la correttezza della strategia adottata per tutelare i giovani nella dimensione digitale.

Posizioni dei Sostegni e Argomentazioni Politiche

La misura proposta dal testo Mennuni-Madia ha incontrato un favorevole consenso anche da parte di figure istituzionali e politiche di alto profilo, dimostrando una raro caso di convergenza trasversale sulla protezione dei minori. Tra i sostenitori più vocali si distingue Fabio Caressa, figura pubblica di riferimento nel panorama mediatico italiano, che ha commentato l'iniziativa definendo l'Italia come un Paese di vecchi, ma riconoscendo che la gavetta è importante. Caressa ha specificato che, sebbene l'esperienza sia fondamentale, ai giovani va data la possibilità effettiva di farla, implicando che le nuove normative devono creare spazi sicuri per questa crescita e non ostacolarla in modo arbitrario.

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Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha a sua volta espresso piena approvazione per l'intervento legislativo, affermando che se ci sarà un decreto legge per il divieto dei social agli under 13 ne sarà felice, poiché questa tutela è sempre stata una delle sue battaglie principali. Valditara sottolinea come la questione non riguardi solo la sicurezza informatica, ma abbia implicazioni dirette sul processo formativo e educativo degli studenti italiani, rendendo l'azione del governo fondamentale per supportare le famiglie nelle sfide della moderna educazione digitale.

Impatto Sociale e Prospettive Future

Barbara Berlusconi, figlia del fondatore di Forza Italia e presidente di una Fondazione dedicata all'educazione, ha espresso il suo pieno sostegno all'iniziativa legislativa, definendola fortemente voluta dall'esecutivo come strumento prioritario per la tutela delle nuove generazioni nell'ambiente digitale. Berlusconi ha chiarito che la responsabilità di questa protezione chiama in causa non solo le istituzioni, ma anche le famiglie e le piattaforme tecnologiche stesse, creando un modello di responsabilità condivisa. Non si tratta, secondo la sua visione, di frenare l'innovazione tecnologica, ma di coniugare le straordinarie opportunità offerte dalla tecnologia con il diritto dei più giovani a una crescita serena ed equilibrata.

Con l'imminente presentazione dell'emendamento alla Camera, si apre una fase decisiva per l'approvazione di questa norma che segna un cambio di paradigma nella legislazione italiana sui social network. L'obiettivo finale è garantire che le piattaforme tecnologiche si adattino agli standard di sicurezza richiesti per i minori, spostando l'onere della protezione dagli utenti alle aziende del settore. Questo provvedimento, se approvato, rappresenterà un importante passo nella giusta direzione, auspicato da tutti i sostenitori per raccogliere la più ampia condivisione parlamentare e stabilire un precedente di tutela avanzata per i minori a livello nazionale ed europeo.