Il centrodestra presenta emendamento al decreto Sicurezza per vietare social ai minori di 13 anni. Il testo, basato sul ddl Mennuni-Madia, ottiene l'appoggio di Valditara e B. Berlusconi.

Il centrodestra è pronto a presentare alla Camera un emendamento al decreto Sicurezza che introduce un divieto assoluto di accesso ai social network per i ragazzi e le ragazze con meno di 13 anni. Questa misura legislativa mira a proteggere la fascia d'età più vulnerabile dall'esposizione precoce alle piattaforme digitali, rispondendo a una richiesta di tutela che attraversa il panorama politico italiano. La proposta mira a chiudere il gap normativo esistente e a garantire standard di sicurezza uniformi per tutti i minori nel contesto virtuale.

Struttura Normativa e Origini Legislative

Il testo dell'emendamento riprende integralmente quello del disegno di legge predisposto due anni fa dai parlamentari Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia e Marianna Madia del Partito Democratico. La senatrice Lavinia Mennuni ha confermato che il documento era già stato notificato alla Commissione Europea per la verifica della compatibilità normativa. Questo passo anticipato si è rivelato strategico, poiché permette ora di inserire la norma nel quadro attuale senza intoppi burocratici. Mennuni ha dichiarato che l'annuncio ufficiale dell'approvazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore, sottolineando la rapidità del processo legislativo in corso.

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Consenso Parlamentare e Sostegno Esecutivo

La misura incontra un ampio consenso trasversale che coinvolge diverse figure istituzionali e politiche di spicco. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso piena approvazione, affermando di essere felice dell'eventuale decreto legge e ricordando come questa fosse sempre stata una sua battaglia personale. Parallelamente, Barbara Berlusconi, figlia del fondatore di Forza Italia, ha espresso il suo pieno sostegno all'iniziativa. Berlusconi ha evidenziato che la tutela delle nuove generazioni nell'ambiente digitale rappresenta una priorità educativa e sociale che richiede la responsabilità congiunta di istituzioni, famiglie e piattaforme tecnologiche.

Tutela Minori e Responsabilità Digitale

L'obiettivo dell'emendamento non è quello di frenare l'innovazione tecnologica, ma di coniugare le opportunità offerte dalla tecnologia con il diritto dei giovani a una crescita serena. Lavinia Mennuni ha sottolineato come l'intervento di Bruxelles nel bloccare la legislazione nazionale su questa materia sia stato un errore limitante della sovranità degli Stati membri. Grazie alla notifica precedente, l'Italia ha potuto procedere a proteggere migliaia di giovanissimi in anticipo rispetto ad altre nazioni. La senatrice ha espresso soddisfazione per aver avuto ragione, confermando che i minori nella dimensione digitale devono essere tutelati con fermezza.

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Sguardo Futuro e Impatto Sociale

Oltre alla sfera politica, la questione è stata commentata da Fabio Caressa, che ha definito l'Italia un Paese di vecchi, sottolineando l'importanza della gavetta per i giovani. Caressa ha argomentato che ai giovani va data la possibilità di fare la gavetta, integrando il concetto di maturità progressiva nella gestione delle nuove tecnologie. Questo approccio suggerisce che il divieto per gli under 13 sia solo il primo passo, seguito da regole sempre più sfumate per gli adolescenti. La società civile attende di vedere come queste norme verranno implementate concretamente nelle scuole e nelle case di milioni di famiglie italiane.

Prossimi Passi e Verifica Normativa

Il percorso legislativo verso l'approvazione definitiva prevede ora l'esame alla Camera dei Deputati. Lavinia Mennuni ha ricordato il lavoro di mesi, tra discussioni e audizioni, che ha coinvolto la Commissione bicamerale infanzia e adolescenza e tutti i gruppi parlamentari. Il testo è stato sottoscritto con l'obiettivo di tramutare rapidamente il disegno di legge Mennuni-Madia in una legge concreta e applicabile. Si auspica che l'iniziativa raccolga la più ampia condivisione parlamentare, stabilendo un nuovo standard europeo nella protezione dei minori online e dimostrando l'efficacia della cooperazione tra diverse forze politiche per il bene comune.