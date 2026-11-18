Il centrodestra introduce un emendamento al decreto sicurezza per vietare l'uso dei social network ai minori di 13 anni e regolamentare l'accesso dai 13 ai 16 anni.

Il centrodestra è pronto a presentare alla Camera un emendamento al decreto sicurezza che introduce il divieto assoluto di utilizzo dei social network per i ragazzi fino ai 13 anni. Tra i 13 e i 16 anni non sarà possibile avere un account autonomo, ma si potrà gestirne uno legato a quello dei genitori. Dai 16 anni in su l'iscrizione alle piattaforme sarà libera. L'annuncio ufficiale della maggioranza è atteso per domani.

Dettagli Tecnici della Proposta Normativa

Il testo, che ha come primo firmatario il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, riprende il ddl messo a punto da due parlamentari, Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia e Marianna Madia di Italia Viva. Questa proposta legislativa era stata già notificata alla Commissione Ue per garantire la conformità alle normative europee vigenti. La struttura normativa prevede tre fasce d'età distinte con livelli di accesso differenziati per tutelare la crescita digitale dei giovani.

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Posizioni dei Sottoscrittori e Motivazioni

La senatrice Lavinia Mennuni ha dichiarato che, a seguito di mesi di lavori, discussioni e audizioni, finalmente il Parlamento italiano approverà una norma che prevede una regolamentazione per l'accesso dei minori ai social network. Mennuni ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che questo lavoro per il disegno di legge Mennuni-Madia, firmato insieme ai componenti della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza e a tutti i gruppi parlamentari, si tramuti velocemente in una legge concreta. L'esponente Fdi ha spiegato che, a seguito dello stop di Bruxelles a legiferare in materia, a suo parere sbagliato e limitante della sovranità nazionale degli stati membri, se già ormai più di un anno fa non avessero proceduto alla notifica del loro testo, oggi non sarebbe stato possibile apportare questo emendamento.

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Impatto Reale e Prossimi Step Legislative

Non sarebbe stato possibile quindi proteggere in anticipo migliaia e migliaia di giovanissimi, sottolineando la necessità di intervenire tempestivamente. Non posso, ancora una volta, non esprimere tutta la mia soddisfazione, ha aggiunto l'onorevole, evidenziando che evidentemente ci avevano visto giusto e i minori, nella dimensione digitale, vanno tutelati. Nel dibattito sul divieto social agli under13 si tiene conto di cosa fecero Bill Gates e Steve Jobs, figure iconiche che limitavano fortemente l'uso della tecnologia per i propri figli, per giustificare l'approccio prudenziale. Maura Gancitano ha osservato che i social e l'intelligenza artificiale sviluppano l'ossessione per il corpo e stanno cambiando il modo di guardarci, aggiungendo un'ulteriore dimensione psicologica alla questione. L'animata riunione del gruppo del Carroccio a Palazzo Madama ha visto Durigon e Paganella, fedelissimi di Salvini, fino all'ultimo chiedere al capogruppo un passo indietro dopo le critiche a Salvini, poi forzare il regolamento per defenestrarlo, ma in cinque rimangono con lui. Lo sfidante al congresso lascia la riunione prima del voto, isolando l'opposizione interna alla proposta di legge.

Contesto Politico e Reazioni in Aula

Le reazioni in aula riflettono una profonda divisione strategica all'interno delle forze di opposizione, mentre la maggioranza mostra compattezza sulla difesa della sovranità nazionale in materia di regolamentazione digitale. La notifica preventiva all'Unione Europea ha permesso di aggirare i vincoli attuali, aprendo la strada a una legislazione più severa rispetto a quanto imposto dalle direttive comunitarie. Questo movimento politico mira a stabilire un precedente per la protezione dei dati minori, influenzando potenzialmente future discussioni a livello europeo. I prossimi passi vedranno l'esame della proposta in sede referente e la relativa approvazione in aula plenaria, con tempi tecnici ancora da definire ma con l'intenzione di accelerare l'iter legislativo. La trasparenza sull'uso dei dati personali dei minori rimane il focus principale delle audizioni tecniche condotte dalle commissioni competenti.