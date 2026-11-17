Il centrodestra inserisce nel decreto sicurezza il divieto assoluto di social per under 13. I minori tra 13 e 16 anni potranno accedere solo con account gestiti dai genitori, secondo la proposta di Mennuni e Madia.

La proposta legislativa per la tutela dei minori online avanza con una nuova norma che prevede il divieto assoluto di utilizzo dei social network per i minori sotto i tredici anni. L'iniziativa è parte integrante del decreto sicurezza, attualmente in fase di elaborazione da parte della maggioranza di centrodestra in Italia. Questa misura mira a proteggere l'infanzia nell'ambiente digitale, imponendo regole severe sull'accesso alle piattaforme social.

Dettagli dell'emendamento e meccanismi normativi

Il testo legislativo riprende integralmente il disegno di legge originariamente sviluppato dalla senatrice Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia e dalla senatrice Marianna Madia di Italia Viva. La norma stabilisce che per la fascia d'età compresa tra i tredici e i sedici anni, l'accesso ai profili social sia consentito esclusivamente se gestiti direttamente da un genitore o da un tutore legale. Questo meccanismo garantisce un controllo adulto sull'utilizzo delle piattaforme, riducendo i rischi legati all'esposizione a contenuti inappropriati o al contatto con estranei.

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L'emendamento è stato notificato alla Commissione Europea diversi mesi fa, anticipando le disposizioni comunitarie. Le fonti parlamentari confermano che l'annuncio ufficiale della maggioranza sull'approvazione di questa misura è previsto per mercoledì 18 novembre. La norma rappresenta un'evoluzione significativa nella regolamentazione digitale, cercando di bilanciare l'innovazione tecnologica con la necessità di salvaguardare i minori.

Posizioni dei soggetti stakeholder e contesto politico

La senatrice Lavinia Mennuni ha espresso forte soddisfazione per il progresso legislativo, definendo il lavoro svolto come un successo per la tutela dei giovani cittadini. Durante un'intervista ad Adnkronos, ha sottolineato che dopo mesi di discussioni, audizioni e confronti, il Parlamento italiano sta per approvare una regolamentazione concreta per l'accesso dei minori ai social network. Mennuni si è detta fiera che il disegno di legge Mennuni-Madia, firmato con i membri della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza e con tutti i gruppi parlamentari, si stia trasformando rapidamente in una legge operativa.

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Un aspetto cruciale della proposta riguarda la relazione con l'Unione Europea. Mennuni ha criticato lo stop imposto da Bruxelles alla legislazione nazionale in materia, definendolo un limite alla sovranità degli Stati membri. Secondo la senatrice di Fratelli d'Italia, se l'Italia non avesse notificato il proprio testo oltre un anno fa, oggi non sarebbe stato possibile introdurre questo emendamento. Questa azione preventiva avrebbe permesso di proteggere migliaia di giovanissimi in anticipo, confermando, secondo la sua analisi, la correttezza della linea legislativa italiana.

Impatto reale e prossimi passi per i cittadini

L'implementazione di questa norma avrà conseguenze dirette sulle famiglie italiane e sugli utenti giovanili delle piattaforme social. Per i bambini sotto i tredici anni, l'accesso ai social network sarà totalmente precluso, costringendo le famiglie a trovare alternative di intrattenimento e socializzazione offline o monitorate. Per gli adolescenti tra i tredici e i sedici anni, la gestione del profilo da parte dei genitori richiederà un cambio di abitudini e una maggiore vigilanza da parte delle famiglie.

La scadenza per l'ufficializzazione della misura è fissata per il 18 novembre, data in cui la maggioranza presenterà le modifiche al decreto sicurezza. Si prevede che l'approvazione finale avvenga in tempi brevi, dato il consenso trasversale dimostrato dai gruppi parlamentari coinvolti. La norma mira a creare un ambiente digitale più sicuro per le nuove generazioni, riducendo l'esposizione precoce a contenuti potenzialmente dannosi e promuovendo un utilizzo consapevole della tecnologia. L'obiettivo finale è stabilire un nuovo standard di protezione digitale che possa servire da modello per altre iniziative legislative future.