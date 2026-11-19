Il Manifesto per la tutela dei non fumatori chiede l'estensione del divieto Sirchia a e-cig e tabacco riscaldato per proteggere i giovani.

Le sigarette elettroniche sono entrate nel mercato italiano circa vent'anni fa, presentandosi inizialmente non come un semplice metodo alternativo di fumo, ma come una nuova modalità d'uso che ha rapidamente guadagnato terreno. Nel corso di questo recente mezzo secolo, lo "svapo" si è trasformato in un'abitudine sempre più diffusa e socialmente accettata, trovando una particolare diffusione tra i giovanissimi e le giovanissime. Tuttavia, per chi credeva di poter godere impunito del proprio vizio con dispositivi meno odorosi, le notizie in arrivo non sono delle buone.

Richiesta di divieto assoluto nei luoghi pubblici

Il "Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori" chiede esplicitamente che il divieto di fumo al chiuso nei luoghi pubblici, in vigore in Italia dal 2005 grazie alla legge Sirchia, debba essere considerato assoluto. Tale norma deve essere estesa a tutti i dispositivi che generano emissioni inalabili, indipendentemente dal fatto che si tratti di e-cig con o senza nicotina, nonché di tabacco riscaldato. La proposta mira a vietare categoricamente lo svapo in cortili scolastici, androni ospedalieri, parchi e spiagge.

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La percezione di sicurezza è stata ampiamente plasmata da una potente campagna di comunicazione delle multinazionali del tabacco, che ha convinto l'opinione pubblica che le e-cig facciano meno male rispetto alle sigarette tradizionali. Questa narrazione ha contribuito a normalizzare l'uso di dispositivi con design moderno e una vasta offerta di gusti, dall'anguria allo zucchero filato, rendendo il prodotto estremamente attraente per i giovani.

Statistiche allarmanti su giovani consumatori

L'aumento del numero di consumatori tra i più giovani, che rappresenta quasi il 40% degli studenti delle scuole superiori che ne fa uso, vanifica i numeri in discesa registrati tra i fumatori adulti. Secondo i dati citati nel Manifesto, il 37% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni in Italia consuma prodotti da fumo o nicotina, segnando una percentuale significativa di utilizzo nella fascia adolescenziale.

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Questi numeri sono stati confermati dall'ultima rilevazione dell'Istituto Superiore di Sanità, datata maggio 2026, che evidenzia come circa 93mila ragazzi tra gli 11 e i 13 anni abbiano usato nell'ultimo mese prodotti contenenti tabacco o nicotina. L'analisi sottolinea che le ragazze sono particolarmente coinvolte in entrambe le fasce d'età considerate, evidenziando un trend di genere significativo nell'adozione di questi prodotti.

Rischio transizione verso sigarette tradizionali

Le nuove generazioni crescono ripudiando il puzzo della combustione, ma acquisiscono e replicano il gesto fisico dello svapo, alimentando la teoria del "male minore". Tale approccio è considerato pericoloso perché chi impugna una e-cig con gusti come la cannella passa con più facilità alle sigarette tradizionali, innescando un processo di dipendenza complessa. Il vapore acqueo, percepito come innocuo, nasconde in realtà rischi di evoluzione verso il fumo classico.

Il Manifesto richiede inoltre di fermare la pubblicità, sia quella diretta e tradizionale, sia quella indiretta su canali digitali, social media, attraverso influencer, eventi e punti vendita. Si sottolinea che anche le emissioni dei dispositivi elettronici e del tabacco riscaldato rilasciano sostanze nocive negli ambienti condivisi, ledendo il diritto altrui a respirare aria pulita, indipendentemente dalla mancanza di cenere o odore pungente.

Prossimi passi e impatto sociale delle norme

Mentre i divieti diventano più stringenti, specialmente quando il freddo limita le uscite all'aperto, la libertà di fumare rimane limitata quando si sta in mezzo agli altri. Gli svapatori non saranno più considerati impuniti in queste aree, segnando un cambio di paradigma nella regolamentazione dell'uso di nicotina. La tutela dei non fumatori diventa la priorità, bilanciando le abitudini individuali con il benessere collettivo negli spazi comuni.