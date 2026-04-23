Divisioni in Europa sulla sospensione dell'accordo commerciale con Israele

Nonostante le crescenti preoccupazioni per la situazione in Cisgiordania, gli Stati membri dell'UE rimangono divisi sulla sospensione dell'accordo commerciale con Israele, evidenziando la difficoltà di raggiungere un consenso su una risposta comune alla crisi mediorientale.

La discussione sulla sospensione dell' accordo commerciale tra l' Unione Europea e Israele si è nuovamente arenata, evidenziando profonde divisioni tra gli Stati membri. Nonostante le crescenti preoccupazioni per la situazione in Cisgiordania e l'espansione degli insediamenti israeliani, non si è manifestata una volontà unanime di inviare un primo, concreto messaggio di condanna in nome dell'Europa.

Un gruppo di paesi, tra cui Germania e Italia, si è dichiarato contrario alla sospensione, sostenendo che altre iniziative dovrebbero essere valutate. L'Italia, in particolare, ha sospeso la conferma automatica del memorandum sulla difesa con Israele, ma sottolinea la necessità di pressioni dirette sul governo israeliano, non sulla popolazione civile, e si allinea alla posizione tedesca, ritenendo la proposta spagnola non appropriata.

Il tema era già stato sollevato un anno fa, ottenendo il sostegno di 17 paesi su 27, ma l'unanimità richiesta per l'attuazione non è stata raggiunta. Diversi ministri degli Esteri hanno espresso scetticismo sulla possibilità di raggiungere un accordo, evidenziando la fermezza delle posizioni contrapposte. La Germania considera la sospensione dell'accordo inappropriata e si aspetta che Israele affronti la situazione con maggiore chiarezza e fermezza.

Anche l'Alto rappresentante per la Politica Estera ha riconosciuto l'improbabilità di un accordo all'unanimità, nonostante la pressione esercitata da alcuni paesi per discutere la sospensione dell'accordo di associazione, basandosi sull'articolo 2 del trattato. Si sottolinea che, dall'ultima discussione, Israele non ha mostrato segni di cambiamento e continua a violare sistematicamente i diritti umani, richiedendo un segnale forte da parte dell'UE.

Diversi paesi, tra cui Svezia e Francia, hanno proposto misure più mirate per limitare gli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani, mentre altri, come la Danimarca, suggeriscono di iniziare con azioni più specifiche, partendo dalla situazione in Cisgiordania. La Svezia ha espresso profonda preoccupazione per gli sviluppi in Cisgiordania e l'espansione degli insediamenti, presentando un documento informale con proposte concrete.

Parallelamente, si discute della situazione in Iran, con preoccupazioni per l'instabilità regionale e la necessità di prolungare il cessate il fuoco. L'appello è per un'azione unita da parte dell'Europa, con una voce unica per affrontare la crisi mediorientale e trovare una soluzione politica attraverso la pressione diplomatica su tutte le parti coinvolte.

La necessità di agire è sottolineata dalla gravità degli attacchi ai diritti umani e ai valori fondamentali dell'Unione Europea, che rischia di perdere credibilità se non interviene con decisione





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unione Europea Israele Cisgiordania Accordo Commerciale Diritti Umani

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Italia e Germania fermano l’Europa sullo stop all’accordo Ue-Israele: maggioranza a favore, ma…L'Ue si spacca ancora sui provvedimenti contro Israele voluti da una maggioranza di Paesi. In discussioni altre proposte che richiedono, invece, la maggioranza qualificata

Read more »

Accordo Ue-Israele, dai ministri degli Esteri Ue nessuna decisione sulla sospensioneRiunione di ministri degli Esteri in Lussemburgo, ma nessuna decisione. Albares: 'Ma anche altre opzioni vanno bene' (ANSA)

Read more »

Scontro in Europa su Israele, Berlino e Roma alzano il muroTajani: 'Meglio sanzionare i coloni che fermare l'accordo con Ue'. Kallas rinvia (ANSA)

Read more »

Operazione segreta Italia-Israele sul Lago Maggiore: rivelazioni sulla morte di un agente del MossadEmergono dettagli su un'operazione congiunta dei servizi segreti italiani e israeliani legata alla morte di un agente del Mossad nel naufragio del Lago Maggiore. L'operazione mirava a contrastare attività iraniane. Si parla anche di 'intelligenza sovrana' e rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale.

Read more »

Ue divisa su Accordo di associazione con Israele, possibili sanzioni ai coloniBRUXELLES – Permangono ancora divisioni tra i Ventisette sulla possibilità di sanzionare Israele per gli atti di guerra a Gaza e in Libano. La ...

Read more »

Relatrice Nazioni Unite Albanese: 'Consiglio d'Europa deve sospendere Israele''Non si tratta di un'opzione, ma di diritto internazionale' (ANSA)

Read more »