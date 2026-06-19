Divisioni Ue sul dialogo con la Russia: la mossa di Costa scuote il vertice di Bruxelles

L'iniziativa del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di aprire canali diplomatici con il Cremlino ha provocato una spaccatura tra i leader dell'Ue, con critiche da parte di Germania, Francia e paesi baltici, mentre altri sostengono l'opportunità del dialogo nonostante la guerra in Ucraina.

L'apertura diplomatica del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa verso il Cremlino ha acceso un acceso dibattito tra i leader dell'Unione europea riuniti a Bruxelles per un vertice di due giorni, evidenziando le profonde divisioni interne su come gestire i rapporti con la Russia mentre la guerra in Ucraina prosegue senza segni di una risoluzione imminente.

Secondo quanto riferito da un funzionario dell'UE, un alto collaboratore di Costa ha avuto contatti 'brevi' con il Cremlino nelle ultime settimane per 'aprire canali di comunicazione'. L'iniziativa, che mirava a esplorare possibili vie diplomatiche, ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti al vertice, con alcuni leader che hanno criticato la mancanza di coordinamento e la tempistica dell'operazione.

L'UE ha cercato di isolare diplomaticamente ed economicamente la Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel 2022, ma recentemente diversi leader europei hanno iniziato a discutere la possibilità di avviare colloqui diretti con Mosca sulla guerra e su questioni di sicurezza più ampie. Tuttavia, l'iniziativa di Costa è stata accolta con freddezza da alcuni dei principali protagonisti del vertice.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron non si sono mostrati entusiasti della mossa, mentre i paesi nordici e baltici sono stati i più turbati, secondo fonti vicine alle discussioni a porte chiuse. Diversi leader hanno sottolineato che non vi è alcun segno che il presidente russo Vladimir Putin sia pronto a impegnarsi in colloqui seri, rendendo premature le discussioni su chi dovrebbe rappresentare l'Europa in un eventuale tavolo negoziale.

Il primo ministro lettone Andris Kulbergs ha dichiarato all'arrivo al vertice: 'I canali diplomatici con la Russia non contano se la Russia non vuole fare diplomazia'. Un diplomatico di un grande paese europeo ha affermato che Costa non aveva alcun mandato per aprire contatti, aggiungendo che i suoi colloqui non erano stati coordinati con gli Stati membri. Nonostante le critiche, alcuni leader hanno difeso l'iniziativa.

Il primo ministro irlandese Micheal Martin ha osservato che 'aprire un canale non è un errore, a nostro avviso'. Un funzionario dell'UE ha riferito che diversi leader hanno segnalato Costa come 'il rappresentante naturale degli interessi dell'Unione'. Intanto, gli Stati Uniti hanno finora guidato gli sforzi diplomatici per raggiungere un accordo di pace tra Ucraina e Russia, con l'UE in gran parte messa da parte, nonostante Kiev e Bruxelles sostengano che l'Unione debba avere un ruolo.

Il primo ministro olandese Rob Jetten ha sottolineato la necessità di prepararsi con cura per eventuali futuri colloqui, affermando che è ancora troppo presto per determinare chi potrebbe essere il negoziatore europeo. La vicenda mette in luce le complesse dinamiche all'interno dell'UE, dove le sensibilità nazionali e le diverse posizioni strategiche rendono difficile trovare una linea comune nei rapporti con Mosca





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