Divisive Words and Phrases: Pizza Surgelata, AI Suspension, Nikol Pashinyan's Victory, and More

The article discusses the divisive nature of certain words and phrases, the suspension of powerful AI models by Anthropic due to pressure from the White House, the victory of Nikol Pashinyan in the Armenian elections, and more.

Pizza Surgelata . Donne in Afghanistan e la Flotilla in Libia. Ma quando non c'entra Israele, non se ne parla. Mi diceva l'altro giorno un professore di Letteratura giapponese abituato da anni a tenere seminari di traduzione che ormai nessuno studente universitario usa più il dizionario.

La prima domanda che si sente rivolgere a lezione è sempre la stessa e suona così: 'Lei quale AI usa per tradurre?

'. Temo tuttavia che il suo non sia un caso isolato e che il mancato uso del dizionario non riguardi solo la traduzione dalle lingue straniere. Complici i cosiddetti social e l'uso delle app di messaggistica, il numero di parole che adoperiamo si sta via via assottigliando, cosa che naturalmente implica un processo di crescente semplificazione del discorso.

Il buon Syme, che indi Orwell è incaricato di realizzare il dizionario della Neolingua e che vi si applica con entusiasmo eliminando quotidianamente parole su parole, ne sarebbe senza dubbio felice. Intanto però proprio sulle parole, o almeno su determinate parole, ci si accapiglia anche ferocemente: a cominciare com’è noto da un sostantivo, 'genocidio', che come succede più spesso non soltanto in Italia ma anche e soprattutto in Italia risulta essere 'divisivo'.

A seconda del suo effettivo o mancato utilizzo, si viene catalogati alla voce Nemico in una guerra per bande dove pietà l'è morta e non si fanno prigionieri. Ricordate quando leggevate sui giornali in meditati elzeviri e autorevoli commenti che la nota pandemia ci avrebbe reso migliori? Eccoci qua.

Del resto, l'elenco delle cose che per un motivo o per l'altro risultano divisive tende ad allungarsi ogni giorno, parallelamente alla riduzione del numero di parole che adoperiamo: e il nesso forse non è casuale. Per restare alle parole, è divisivo usare l'espressione 'utero in affitto' in luogo dell'acronimo GPA (adottare acronimi serve in certi casi ad anestetizzare la cruda realtà); è divisivo affermare di leggere i libri di certi autori: non per via del loro contenuto, che non importa nessuno, ma a causa delle rispettive posizioni su determinati temi (l'elenco è lunghissimo, si va dal sempreverde Céline allain luogo di certe vocali).

Sta di fatto che c'è sempre qualcuno con il dito puntato, preludio dell'immancabile 'shitstorm'. Anthropic sospende i modelli di AI più potenti. Pressioni della Casa Bianca per 'sicurezza nazionale'. Alle urne è stato premiato ancora Nikol Pashinyan: con lui la prospettiva europeista, la giusta distanza da Mosca, ma soprattutto la dolorosa rinuncia al Nagorno-Karabakh per puntare alla tregua con Azerbaigian e Turchia.

In un contesto ancora instabile e sorvolato dai corvi, la pace nel Caucaso e il rilancio di un'area chiave per geopolitica e commerci sono un po' più vicini





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