Divorzio Milionario: David Geffen e David Armstrong Raggiungono un Accordo Dopo Accuse Scabrose

Dopo una battaglia legale caratterizzata da accuse di prostituzione, uso di droghe e manipolazioni, il miliardario David Geffen e il suo ex compagno David Armstrong hanno raggiunto un accordo sui termini del divorzio. I dettagli rimangono confidenziali.

Un divorzio travagliato e complesso quello che ha visto contrapposti il celebre miliardario ottantatreenne David Geffen e il suo ex compagno, il trentaduenne David Armstrong . Sembra che, dopo un acceso contenzioso legale e una serie di accuse pesanti, le parti siano finalmente giunte a un accordo consensuale sui termini del divorzio, compresi gli alimenti e la divisione dei beni.

La vicenda, che ha tenuto banco sui media per mesi, ha incluso accuse di prostituzione, uso di droghe e presunte manipolazioni, gettando ombre sulla relazione tra i due uomini e sulla vita privata di Geffen, magnate dell'industria musicale e cinematografica con un patrimonio stimato in miliardi di dollari. La storia d'amore, iniziata nel 2020 con un incontro inaspettato, ha avuto un epilogo tutt'altro che romantico, trasformandosi in una battaglia legale che ha visto emergere dettagli scabrosi e controversi. \David Armstrong, originariamente personal trainer di Geffen, avrebbe conosciuto il miliardario nel 2020. I due, dopo un periodo di frequentazione, si sono sposati con una cerimonia privata a Beverly Hills, in California, nel marzo del 2023. Tuttavia, il matrimonio è durato poco più di due anni. Nel maggio del 2025, Geffen ha chiesto il divorzio, apparentemente senza aver siglato alcun accordo prematrimoniale. A seguito di questa decisione, Armstrong ha deciso di intraprendere un'azione legale, accusando l'ex marito di averlo manipolato e di averlo pagato per avere rapporti sessuali. Le accuse, tuttavia, non si sono limitate a questo. Armstrong ha anche sostenuto che Geffen conducesse uno stile di vita “sessualmente aperto”, ricorrendo regolarmente alla prostituzione, sia maschile che femminile. Inoltre, secondo il legale di Armstrong, il trentaduenne sarebbe stato anche sottoposto all'uso di diverse droghe, tra cui cocaina, ecstasy e cannabis. L'avvocato di Geffen ha respinto con forza queste accuse, definendole false e patetiche e promettendo di difendere gli interessi del suo assistito in ogni sede. \Nonostante il ritiro della causa da parte di Armstrong nell'ottobre del 2025, con la possibilità di ripresentarla in futuro, la situazione non si è placata. Il giorno successivo, Armstrong ha accusato Geffen di celare parte delle proprie finanze al fine di evitare il pagamento di ingenti somme nell'ambito del divorzio. Questo ulteriore sviluppo ha ulteriormente complicato la situazione, evidenziando la complessità della disputa e la volontà di entrambe le parti di ottenere il massimo vantaggio possibile. L'accordo raggiunto recentemente, sebbene ponga fine alle battaglie legali in corso, lascia ancora irrisolte numerose questioni. I dettagli specifici dell'accordo, compresi i termini economici e le eventuali concessioni, rimangono infatti confidenziali. La riservatezza che circonda l'intesa suggerisce che entrambe le parti abbiano preferito evitare ulteriori pubblicità negativa e che abbiano cercato di porre fine a una situazione diventata ormai insostenibile. La vicenda, tuttavia, continua a suscitare interesse e curiosità, alimentando speculazioni sulla reale natura della relazione tra i due uomini e sulle implicazioni legali e finanziarie del loro controverso divorzio





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Geffen David Armstrong Divorzio Accuse Prostituzione Droghe Finanze

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Italia, il paradosso della longevità: viviamo di più, ma la salute crolla dopo i 58 anniAnalizza l'aspettativa di vita 2026 in Italia: un divario preoccupante tra durata e qualità della vita per gli anziani.

Read more »

Aerei, la tensione rimane dopo il cessate il fuocoLa riapertura dello stretto di Hormuz come conseguenza del cessate il fuoco di due settimane tra Usa e Iran , non raffredderà i prezzi del carburante ...

Read more »

Conte multato dopo quasi due mesi da Napoli-Como: la spiegazione nel comunicato della FigcL'allenatore degli azzurri è stato sanzionati per il comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro della sfida dello scorso 10 febbraio: perché

Read more »

A Teheran, fra sollievo e orgoglio dopo la tregua con gli UsaTraffico, negozi aperti, gente in strada. Nel nord di Teheran la tregua di due settimane tra...

Read more »

Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crolloLa Torre dei Conti resiste e guarda al futuro. È stato effettuato un sopralluogo...

Read more »

Libano, macerie e morti a Beirut: le immagini della devastazione dopo i bombardamenti a tappeto israelianiLa vasta ondata di attacchi ha ucciso almeno 89 persone e ne ha ferite altre 722.

Read more »