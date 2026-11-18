Natalia e Vladimir Potanin litigano per un patrimonio miliardario davanti all'Alta Corte di Londra. La richiesta di due miliardi e mezzo vs la proposta di 29 milioni.

Una disputa patrimoniale di portata straordinaria si sta svolgendo davanti all'Alta Corte di Londra, riguardante due dei nomi più influenti dell'economia russa moderna. Natalia Potanina ha avviato una causa legale contro il suo ex marito, Vladimir Potanin, chiedendo una somma vertiginosa pari a 2,4 miliardi di euro. La vicenda, che ha radici profonde nella storia familiare della coppia, rappresenta uno dei casi di divorzio più costosi e complessi degli ultimi decenni nel Regno Unito.

I Fatti del Caso e le Richieste Economiche

Il nucleo centrale della controversia legale riguarda la divisione dei beni accumulati durante un matrimonio durato 31 anni. Vladimir Potanin, magnate del nichel e figura chiave vicino al Cremlino, ha contestato la richiesta principale della moglie. Egli ha dichiarato di aver guadagnato annualmente 42,2 milioni di sterline, un importo che corrisponde a circa 48 milioni di euro. Sulla base di questi dati finanziari, l'oligarco ha formulato un'offerta di 25 milioni di sterline, pari a circa 29 milioni di euro.

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Questa proposta, definita da osservatori internazionali estremamente ridotta rispetto alle aspettative, ha ulteriormente acceso i riflettori sulla disputa. La differenza tra l'offerta dell'ex marito e la richiesta iniziale della moglie è di oltre un miliardo e trecento milioni di euro. Vladimir Potanin insiste sul fatto che la somma da lui proposta sia equa e giustificata dai rendimenti reali, negando che il patrimonio familiare debba essere valutato con criteri diversi.

Le Posizioni Contrastanti delle Parti

Natalia Potanina non accetta la controproposta di 29 milioni di euro e mantiene la sua posizione di richiedere l'intera somma di 2,4 miliardi. La sua strategia legale è articolata con precisione: nel caso in cui il giudice rigetti la domanda principale per importi eccessivi, la moglie dell'ex magnate ha annunciato di puntare comunque a ottenere 600 milioni di sterline. Questa cifra inferiore, corrispondente a circa 690 milioni di euro, è motivata dalla necessità di coprire le sue "ragionevoli esigenze" future.

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Le due parti, entrambe 65enni, hanno una storia familiare condivisa che risale al 1983. Si sono sposati in Russia e hanno avuto tre figli, ora tutti adulti. Nonostante il divorzio sia stato formalizzato nel 2014, le tensioni economiche non si sono mai placate. La disputa economica è ufficialmente approdata nei tribunali britannici nel 2018, da quando non è più possibile una risoluzione extragiudiziale delle controversie patrimoniali.

Il Contesto Legale e le Prossime Scadenze

La causa è stata affidata alla supervisione del giudice MacDonald, una figura di spicco nella giurisprudenza britannica per i casi di alta finanza. Il processo è entrato nella sua fase finale, con le udienze programmate per concludersi entro il mese di dicembre. Questa tempistica è cruciale perché definisce la finestra temporale entro la quale le testimonianze e le prove documentali verranno esaminate completamente.

La sentenza definitiva è attesa per un periodo successivo alla conclusione delle udienze. I giudici dovranno valutare attentamente i flussi finanziari dichiarati, il valore delle aziende controllate dal magnate russo e le precedenti accordi prematrimoniali, se presenti. La complessità del caso deriva anche dalla natura transnazionale dei beni, molti dei quali sono distribuiti in giurisdizioni diverse, complicando l'executività di qualsiasi sentenza futura.

L'Impatto sul Settore e sulle Prestiggi

Questo caso non ha implicazioni solo private, ma segna un punto di riferimento per come vengono trattati i patrimoni degli oligarchi russi in occidente. La vicinanza di Vladimir Potanin al potere politico a Mosca rende l'attenzione dei media e delle istituzioni ancora maggiore. Ogni dettaglio emerso in aula potrebbe influenzare la percezione pubblica della trasparenza finanziaria e della responsabilità patrimoniale delle élite russe.

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Per il momento, l'attenzione globale rimane concentrata sulla differenza abissale tra le due cifre in gioco. Se il giudice deciderà di attribuire a Natalia Potanina una quota significativa del patrimonio accumulato, si tratterà senza dubbio di un precedente storico. Il mondo finanziario osserva con preoccupazione come l'Alta Corte di Londra gestirà un caso che mescola diritto di famiglia, corporate law e geopolitica internazionale.