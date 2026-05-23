Divorzio Totti-Blasi: entro un mese liberi di risposarsi, ma ancora battaglia sul patrimonio

La relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è conclusa dopo quasi 20 anni di matrimonio. Il giudice ha formalizzato il divorzio, ma i due ex partner dovranno ancora aspettare un mese dalla notifica per far diventare la decisione irrevocabile.

Ormai è finita. O quasi. Ieri, 22 maggio, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono presentati in Tribunale, a Roma, per porre fine al loro matrimonio durato quasi 20 anni .

Il magistrato Gianluca Gelso ha dapprima provato a scongiurare la fine della loro unione. Come ampiamente pronosticato, però, nessuno dei due ex partner ha concesso la minima apertura. Di conseguenza il giudice, archiviato formalmente il tentativo di conciliazione imposto dalla legge, ha decretato la parola fine sulla relazione tra l'ex capitano giallorosso e l'amata conduttrice Mediaset.

Sotto il profilo legale, i due risulteranno uniti in matrimonio ancora per circa una sessantina di giorni, ovvero il periodo indispensabile affinché il Tribunale formalizzi il divorzio. I passaggi burocratici impongono infatti il passaggio della documentazione a un collegio di tre magistrati prima dell'emissione del verdetto definitivo. Successivamente, Totti e Blasi dovranno aspettare un ulteriore mese dalla notifica affinché la decisione diventi irrevocabile.

Dunque ad agosto, circa, Blasi potrebbe eventuale convolare a nozze con Ilary Blasi pronta alle nozze: 'Dicono che sono fredda, ma anch'io provo dei sentimenti. Bastian è il mio valore aggiunto'. Totti e Ilary, il divorzio: entro un mese liberi di risposarsi, ma sarà ancora battaglia sul patrimonio. E il dettaglio velenoso della conduttrice in tribunale non sfugge a nessuno.

Proprio ieri, poche ore dopo l'uscita dal Tribunale, la conduttrice del Grande Fratello Vip lo ha raggiunto a Francoforte (dove vive lui). Un gesto che ancora una volta sottolinea come la presentatrice abbia decisamente chiuso un capitolo e ne sta vivendo un altro in piena serenità. D'altronde basterebbe vederla quando è al timone del reality di Canale 5: spigliata, divertente e divertita, a suo agio. Blasi sembra aver ritrovato una certa serenità accanto al ‘suo’ Bastian.

E così anche una serata Netflix-divano diventa speciale, se si sta insieme. Questo è quello che racconta l'immagine che Ilary Blasi ha pubblicato ieri sulle stories del suo profilo Instagram dov'è seguita da ben 2,3 milioni di follower. Tutti i consigli sui film e le serie tv da non perdere! Ricevi ogni venerdi, direttamente nella tua mail, i titoli migliori della settimana.

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