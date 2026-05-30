Djokovic furioso con il cameraman: la scena è diventata virale

Novak Djokovic si è espresso in modo acceso con un cameraman durante il match contro João Fonseca al Roland Garros. La reazione del serbo è stata immediata e istintiva.

Novak Djokovic si è espresso in modo acceso con un cameraman durante il match contro João Fonseca al Roland Garros . La reazione del serbo è stata immediata e istintiva, dopo che il cameraman si era avvicinato troppo alla sua faccia durante la pausa tra i due set.

Il video della scena è diventato virale sui social. Nole ha chiuso la partita con una vittoria epica, portandosi avanti di due set contro il brasiliano, ma poi accusando la fatica e perdendo solo al quinto set dopo quasi 5 ore di match. Questo è stato il secondo ko da situazione di due set di vantaggio per Djokovic, che ha perso solo due partite in questo tipo di situazione.

La scena è stata ripresa anche dal pubblico e dal suo team, che hanno notato la stanchezza e il nervosismo di Nole durante la partita. Il match è stato degno di una finale e ha dato la prova di quanto sia un campione senza tempo. Djokovic ha confermato di non avere intenzione di partecipare al prossimo Roland Garros, ma non ha dato alcun motivo per la sua decisione





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