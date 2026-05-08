Djokovic sconfitto inaspettatamente agli Internazionali d'Italia: classe e cortesia in campo

Novak Djokovic ha perso la sua prima partita agli Internazionali d'Italia contro Dino Prizmic, dimostrando una grande classe e un'impronta di campione nonostante la sconfitta. Dopo la partita, Djokovic si è dedicato ai suoi fan, firmando autografi e regalando il suo asciugamano a uno dei tifosi presenti.

Il tennista serbo Novak Djokovic ha subito una sconfitta inaspettata agli Internazionali d'Italia, perdendo contro il croato Dino Prizmic in tre set. Il punteggio finale è stato 2-6 6-2 6-4, con un match durato due ore e un quarto.

La partita è stata caratterizzata da una notevole rimonta di Prizmic, che ha saputo dominare Djokovic, il quale si è comunque comportato con grande classe, dimostrando un'impeccabile eleganza e un'impronta di campione. Dopo la sconfitta, Djokovic si è dedicato ai suoi fan, firmando autografi e regalando il suo asciugamano a uno dei tifosi presenti. La sua classe e il suo gesto di cortesia hanno colpito tutti, rendendo la sua uscita dal campo ancora più memorabile.

Anche se Djokovic non ha ancora annunciato la sua intenzione di ritirarsi, il suo gesto di cortesia e la sua classe hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi romani





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