Dl Bollette approvato: da gennaio taglio di 15 euro a megawattora per 18 mesi

Il decreto Dl Bollette introduce un tetto al prezzo del gas per la produzione elettrica, con una riduzione media di 15 euro a megawattora per 18 mesi.

Il Dl Bollette è stato approvato dal governo guidato da Giorgia Meloni e prevede un tetto al prezzo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica. Secondo quanto dichiarato dalle fonti del governo citate nel testo, da gennaio e per 18 mesi la riduzione media sarà di circa 15 euro al megawattora per tutti i clienti. Il provvedimento nasce mentre le tensioni internazionali continuano a far salire i costi dell'energia in Italia.

Il quadro si è complicato ulteriormente dopo l'annuncio delle grandi aziende della siderurgia, che hanno comunicato lo stop della produzione a causa di costi giudicati insostenibili per gas ed energia. Federacciai, la federazione di categoria del settore, ha espresso la propria preoccupazione per una situazione che, secondo il comparto, rende difficile proseguire l'attività produttiva.

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Come funziona il tetto al prezzo del gas

Il decreto corregge il sistema di calcolo del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, che secondo il governo stava deformando il prezzo finale pagato dagli utenti. Non si tratta quindi di un aiuto destinato a categorie specifiche o alle famiglie, ma di una modifica tecnica del meccanismo di formazione del prezzo.

Il price cap fissato a 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas impiegato per la produzione elettrica dovrebbe far scendere leggermente il prezzo finale dell'energia per tutti. Il taglio complessivo della bolletta elettrica per 18 mesi è stimato in circa 3 miliardi di euro, una cifra che, secondo il governo, sarà sostenuta in parte da chi ne beneficia.

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Il governo sostiene che il decreto non costi nulla allo Stato perché si autofinanzia. Il beneficio per i consumatori con contratti a prezzo variabile è calcolato al netto della quota che deve essere riconosciuta ai produttori del termoelettrico.

Il governo ha spiegato che su 30 milioni di contatori domestici il 50% ha ancora tariffe a prezzo fisso. Per questi clienti non cambierà nulla, perché continueranno a pagare l'energia al prezzo bloccato, spesso stipulato prima dello scoppio della guerra in Medio Oriente.

Il governo ha inoltre ricordato che 2,7 milioni di clienti vulnerabili hanno ricevuto il bonus di oltre 100 euro, oltre al bonus sociale, e che più di 2,5 milioni di famiglie utilizzano energie rinnovabili. Il decreto riguarderà alla fine soltanto i clienti con contratti a prezzo variabile.

Governo, imprese e consumatori: le posizioni in campo

Il governo Meloni sostiene che il decreto difende i cittadini, pur scontentando una parte dei produttori. La presidente del Consiglio ha inoltre fatto riferimento a un intervento a favore anche delle famiglie, un punto contestato da parte del dibattito.

Federacciai ha definito il decreto un primo passo, precisando che il settore seguirà con attenzione gli sviluppi. Le imprese siderurgiche hanno sottolineato di subire le conseguenze di due guerre, con un impatto diretto sui costi di produzione.

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Le associazioni dei consumatori hanno effettuato una propria stima dell'impatto del provvedimento sulle famiglie. Il testo disponibile non riporta però in modo completo le cifre elaborate da tali associazioni, quindi il confronto sui benefici per gli utenti domestici resta aperto.

Dipendenza energetica e prossimi passi del governo

L'Italia consuma 315 terawattora di energia elettrica, ma ne produce 260, e dipende quindi dalle importazioni, in particolare da Francia e Svizzera. Secondo i dati citati nel dibattito, la quota di energia arriva per il 42% dalle rinnovabili, per il 42% dal termoelettrico e per il resto dall'importazione.

Nei prossimi anni è prevista una forte crescita dei consumi elettrici, e la scorsa estate l'Italia ha già battuto il proprio record assoluto di consumi. Nel 2040 è stimato un aumento del fabbisogno energetico di 155 terawattora.

Il governo ha dichiarato che seguirà la situazione giorno per giorno e che effettuerà valutazioni anche in base allo scostamento di bilancio autorizzato dall'Europa. Dovranno inoltre essere valutati ulteriori interventi successivi, su cui è già aperto un confronto con gli operatori del settore.

Il decreto è stato varato prima dello scoppio della guerra del Golfo, e il meccanismo è stato sbloccato dopo tempi lunghi a causa dei limiti dell'Unione europea. Il governo ha indicato la necessità di mantenere un equilibrio dei prezzi con Francia, Germania e i Paesi vicini, per evitare di diventare esportatori con oneri a carico degli italiani.