Dmitrij Peskov accusa l'Ue di lentezza diplomatica. Sergey Lavrov ribadisce le richieste russe del 2024, smentendo flessibilità territoriale.

Il Cremlino ha intensificato la pressione diplomatica contro l' Unione Europea, definendo la lentezza decisionale dei Ventisette come un ostacolo fondamentale alla risoluzione del conflitto in Ucraina. Dmitrij Peskov, portavoce del palazzo bianco di Mosca, ha dichiarato che la divisione interna all'Alleanza atlantica e alle istituzioni comunitarie sta rendendo difficile ogni avanzamento verso un cessate il fuoco immediato. La posizione russa indica chiaramente che senza una posizione comune rapida, Mosca non esiterà a utilizzare la forza militare per raggiungere i propri obiettivi strategici.

L'accusa del Cremlino contro la lentezza europea

Secondo le dichiarazioni ufficiali di Dmitrij Peskov, l'Europa appare sempre più isolata sia sul piano diplomatico che su quello militare. Il portavoce ha sottolineato che i Ventisette sono divisi e lenti nel prendere decisioni cruciali, ponendo dubbi sulla reale volontà di raggiungere una pace sostenibile. Peskov ha aggiunto che se l'Unione Europea non dimostra di voler la pace, diventa inutile discutere di qualsiasi soluzione politica al conflitto, poiché le parti non condividono le stesse priorità fondamentali. Finora, le istituzioni europee non sono riuscite a trovare la capacità necessaria per agire rapidamente, alimentando la frustrazione di Mosca.

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Le richieste russe e il rifiuto di Mosca

La strategia di negoziazione presentata da Mosca richiede un ritorno dell'Alleanza Atlantica alle posizioni del 1997, con la rinuncia esplicita all'allargamento verso Est. Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha negato qualsiasi possibilità di flessibilità territoriale, ribadendo che gli obiettivi russi restano quelli definiti nel 2024. Tali condizioni includono il ritiro delle forze ucraine dal Donbass, dalle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, e la garanzia che l'Ucraina non entri mai nella NATO. Lavrov ha criticato duramente l'approccio di Volodymyr Zelensky, definendolo un giocatore che persegue una sua partita personale durante i negoziati.

Tensioni con gli alleati atlantici e interni

Le dinamiche geopolitiche si complicano ulteriormente con le divergenze tra l'offerta statunitense e le richieste russe. Washington ha proposto termini a Volodymyr Zelensky che potrebbero incontrare parzialmente le istanze territoriali di Mosca, ma il Cremlino ha respinto tale scenario. Sergey Lavrov ha espresso irritazione anche verso gli europei che cercano di partecipare alla trattativa definendo una delegazione allargata a Dublino. Il ministro russo ha definito l'invito di Ursula von der Leyen a un cessate il fuoco prematuro come un approccio inefficace, senza risultati concreti. Le dichiarazioni di Kaja Kallas, commissaria responsabile degli Esteri, sulla mancanza di sostegno a un accordo che tenga conto degli interessi russi, sono state anch'esse criticate come fuorvianti.

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Reazioni baltiche e riorganizzazione militare Usa

La situazione di sicurezza regionale è stata scossa da eventi recenti in Estonia, dove le forze di sicurezza hanno sventato un tentativo di sabotaggio contro una fabbrica di armi vicino alla capitale Tallinn. Le autorità baltiche attribuiscono direttamente questo attacco al Servizio di intelligence militare russo, noto come GRU. In risposta a questa minaccia ibrida, il governo estone ha preso decisioni drastiche con significative ripercussioni economiche interne, mirate ad arginare le operazioni del Cremlino. Sul fronte transatlantico, il Pentagono ha rivisto i piani per la riduzione della presenza militare in Europa, adattando le strategie alle nuove esigenze di sicurezza continentale.

Conseguenze energetiche e prossime tappe

Mentre le trattative diplomatiche avanzano a ritmi lenti, il conflitto continua a colpire le infrastrutture energetiche russe con attacchi di droni ucraini. Sabato notte, la zona industriale di Nizhnekamsk in Tatarstan è stata colpita duramente, mentre nella regione di Rostov sono stati distrutti un ponte e due centrali elettriche sulla strada verso la Crimea. L'ultima settimana ha visto un aumento di questi impatti, dimostrando la capacità di Kyiv di colpire le retrovie russe. Le prossime tappe delle negoziazioni, incluso il vertice trilaterale previsto per il 10 novembre ad Abu Dhabi, resteranno sotto osservazione globale per capire se le parti riusciranno a superare le reciproche intransigenze e avvicinarsi a una soluzione duratura.