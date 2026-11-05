Doc Nelle Tue Mani 4: Attacco all'Ambrosiano e crisi interne

Anticipazioni di Doc Nelle Tue Mani 4: un ostaggio con bomba al reparto di Medicina Interna dell'Ambrosiano. Tra sospetti su morfina, bacio di Giulia e Campigli.

La quinta puntata di Doc Nelle Tue Mani 4, in onda su Rai 1, ha registrato un record d'ascolti con oltre 3,9 milioni di telespettatori e un share del 24,7%. L'episodio ha trasformato l' Ambrosiano in una scena drammatica dove la tensione sanitaria si fonde con il pericolo mortale. Un uomo armato di un ordigno esplosivo ha preso in ostaggio il reparto di Medicina Interna, mettendo a rischio la vita di pazienti e personale medico. La richiesta del terroristi era netta: i dottori dovevano curare sua moglie, altrimenti avrebbe fatto detonare la bomba.

Attacco all'Ambrosiano e ostaggi in pericolo

La situazione precipita quando un individuo entra violentemente nel reparto di Medicina Interna dell'ospedale. Egli tiene in ostaggio tutti i presenti all'interno della struttura sanitaria. L'obiettivo della sua azione violenta è costringere il personale medico a salvare sua moglie, che si trova in gravi condizioni. Se il tentativo di cure dovesse fallire, l'uomo ha minacciato di far esplodere l'ordigno che impugna. Questa drammatica svolta mette a dura prova la tensione all'interno della struttura dell'Ambrosiano.

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Crisi sentimentale tra Giulia e Stefano Campigli

Parallelamente al dramma esterno, il rapporto tra Giulia e Stefano Campigli subisce un colpo fatale a causa di un bacio. La rivelazione di questo gesto ha scatenato la reazione violenta di Damiano, che ha colpito il direttore sanitario al volto. A causa di questa aggressione, Damiano è stato sospeso dal suo incarico e ha iniziato a lavorare in una clinica privata. Andrea non riesce a perdonare l'ex moglie per il bacio con il direttore sanitario, creando una distanza difficile da colmare.

Sospetti sulle morti per morfina e indagini

Le indagini dei due medici potrebbero portare a una svolta cruciale nel caso delle morti sospette. Si cerca di capire chi c'è dietro la scomparsa delle dosi di morfina dall'ospedale. Sul web circolano voci che sospettano Riccardo di essere implicato, mentre altri puntano il dito contro Lidia Morganti. Lidia sembra coltivare un interesse per il medico a gettone, ma sta affrontando un momento di vita molto delicato proprio come Andrea.

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Il passato torna a perseguitare Andrea

Andrea deve affrontare un momento delicato legato al suo passato quando incontra Beatrice. La paziente era arrivata all'Ambrosiano nella quinta puntata lamentando alcuni dolori addominali. I due si erano rivisti durante una cena di classe, ma il loro legame risale a molto tempo prima. Beatrice era scomparsa dalla vita di Andrea, ma questo incontro potrebbe riaprire un capitolo che il medico credeva chiuso. Inoltre, Andrea rischia di perdere ancora la memoria, aggiungendo complessità alla sua situazione.

Successo di ascolti e proiezioni future

Anche la quinta puntata del medical drama ha conquistato il pubblico, confermandosi leader della prima serata. I dati on demand sono risultati positivi, con un incremento del 50,9% degli ascolti VOD nei 28 giorni successivi. Questo tasso di crescita è più del doppio rispetto al 24,8% registrato dal debutto della stagione precedente. Doc Nelle Tue Mani 4 continua a dimostrare il suo forte legame con il pubblico italiano attraverso questi numeri record.