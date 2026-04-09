Doc Pharma Acquisisce Ematonil Plus da Bayer: Continua la Crescita Strategica

Doc Pharma, azienda farmaceutica in forte espansione, annuncia l'acquisizione di Ematonil Plus emulsione gel da Bayer Spa. L'operazione rafforza le linee Otc e Specialty e si inserisce nella strategia di crescita dell'azienda, consolidando il suo portfolio di prodotti generici e branded. Riccardo Zagaria, Ceo di Doc Pharma, sottolinea l'importanza dell'accordo per la costruzione di una piattaforma solida e differenziata.

Doc Pharma , azienda farmaceutica con una solida presenza nel mercato dei farmaci equivalenti e in significativa espansione nel settore 'branded', ha annunciato oggi la firma di un accordo strategico con Bayer Spa per l'acquisizione di Ematonil Plus emulsione gel 50 ml. Questa operazione, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di Doc Pharma , è stata sostenuta dagli azionisti dell'azienda, tra cui Tpg e Icg.

L'annuncio fa seguito a precedenti acquisizioni di successo, come quella di Muscoril® nell'aprile 2024 e di Geofarma nel febbraio 2025, e si inserisce in un percorso di consolidamento e diversificazione del portfolio prodotti. L'acquisizione di Ematonil Plus rafforza la presenza di Doc Pharma nelle Linee Otc (Over-the-Counter) e Specialty, andando a integrare il già vasto e consolidato portfolio di prodotti generici, che comprende oltre 250 molecole attive in diverse aree terapeutiche. L'azienda dimostra così una forte volontà di espansione e di investimento in prodotti di alta qualità, con l'obiettivo di soddisfare le crescenti esigenze del mercato farmaceutico italiano e internazionale. Il successo di Doc Pharma è dovuto anche a una visione strategica lungimirante e a una costante attenzione alle opportunità di crescita, che si concretizzano in acquisizioni mirate e in una gestione efficiente delle risorse. L'acquisizione di Ematonil Plus rappresenta un'opportunità significativa per l'azienda, che potrà ampliare ulteriormente la propria offerta e consolidare la propria posizione nel mercato.\L'operazione con Bayer Spa è un chiaro esempio della capacità di Doc Pharma di stringere accordi strategici con importanti player del settore, finalizzati a rafforzare la propria competitività e a offrire ai propri clienti prodotti di alta qualità. L'acquisizione di Ematonil Plus si inserisce perfettamente nella strategia di crescita dell'azienda, che punta a diventare un punto di riferimento nel settore farmaceutico, grazie a un portfolio prodotti completo e diversificato. L'accordo prevede l'acquisizione dei diritti di commercializzazione di Ematonil Plus, un prodotto cosmetico ben consolidato nel mercato e apprezzato dai consumatori per le sue proprietà emollienti e lenitive. Ematonil Plus emulsione gel, grazie alla sua formulazione a base di arnica, bromelina, escina e mentolo, è indicato per alleviare i sintomi di piccoli traumi, ematomi e contusioni, offrendo un immediato sollievo. L'impegno di Doc Pharma verso l'innovazione e la ricerca si riflette nella scelta di integrare prodotti come Ematonil Plus nel proprio portfolio, garantendo così ai propri clienti l'accesso a soluzioni efficaci e all'avanguardia. L'azienda, attraverso questa acquisizione, dimostra di voler ampliare la propria gamma di prodotti disponibili per l'automedicazione, offrendo al consumatore una scelta più ampia e mirata per il benessere. Questo processo di crescita, supportato da una solida base finanziaria e dalla competenza del suo management, permette a Doc Pharma di affrontare le sfide del mercato con fiducia e determinazione.\Riccardo Zagaria, Ceo di Doc Pharma, ha commentato l'accordo sottolineando l'importanza di questa operazione nel contesto della strategia di crescita dell'azienda. “Con la firma di questo accordo – ha dichiarato Zagaria – diamo continuità alla nostra strategia di crescita. Operazioni come questa ci permettono di costruire una piattaforma solida e differenziata, funzionale alla mission e al piano industriale dell’Azienda”. Le parole del Ceo riflettono la visione strategica di Doc Pharma, che punta a creare valore attraverso un modello di business sostenibile e orientato all'innovazione. L'acquisizione di Ematonil Plus, infatti, non rappresenta solo un'espansione del portfolio prodotti, ma anche un'opportunità per rafforzare la presenza dell'azienda sul mercato e per consolidare il rapporto con i propri stakeholder. L'azienda mira a diventare un attore chiave nel mercato farmaceutico, offrendo soluzioni innovative e di alta qualità per la salute e il benessere dei propri clienti. La continua crescita di Doc Pharma è supportata da una solida struttura finanziaria, da un team di professionisti altamente qualificati e da una cultura aziendale orientata al risultato. L'acquisizione di Ematonil Plus rappresenta un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento di questi obiettivi, confermando l'impegno dell'azienda a creare valore per i propri azionisti, clienti e dipendenti. La strategia di Doc Pharma si basa su una combinazione di crescita organica e acquisizioni strategiche, che consentono all'azienda di rimanere competitiva in un mercato in continua evoluzione





Adnkronos / 🏆 8. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Doc Pharma Ematonil Plus Bayer Acquisizione Farmaceutico Crescita Otc Specialty Riccardo Zagaria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Tradita”, il film con Manuela Arcuri che ha convinto la commissione film del ministero ed è…Mentre infuriano le polemiche sull'esclusione del doc su Regeni, nei cinema si può trovare il thriller italo-spagnolo che ha come protagonista l'attrice di Anagni

Read more »

Rulli: “Il doc su Regeni di valore artistico e culturale. Le commissioni vanno riviste”Il presidente di 100autori spiega la richiesta urgente delle associazioni di incontro per discutere criteri e commissioni di assegnazione dei finanziamenti

Read more »

Guerra in Medio Oriente, Cuba e doc su Regeni: il Question Time con Tajani e Giuli alla Camera. La direttaInterrogazioni a Tajani sulla crisi umanitaria a Cuba e il conflitto in Medio Oriente, Giuli risponde sul documentario Regeni

Read more »

'Sarajevo Safari', al cinema il doc sui 'cecchini del weekend': il trailerMentre si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sui 'cecchini del weekend', arriva anche …

Read more »

Elisa Di Eusanio, il “Club27”, l'amore per Andrea Lolli, il rapporto difficile col papà, le dipendenze, la perdita prematura della...Dalle corsie di Doc alle vette del “giallo”. Elisa Di Eusanio torna su Rai1, oggi 9...

Read more »

– Nelle tue mani: giovedì i nuovi episodi. Luca Argentero &Co in guerra contro il Covid'Doc – Nelle tue mani': giovedì i nuovi episodi. Luca Argentero &Co...

Read more »