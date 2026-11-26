La quarta stagione di Doc svela l'identità dell'assassino del Policlinico Ambrosiano e il destino del Dottor Fanti, con conferme su nuove riprese nel 2027 e messa in onda nel 2028.

La quarta stagione della fiction Medica Doc ha concluso il suo arco narrativo principale rivelando l'identità del killer che ha agito all'interno del Policlinico Ambrosiano. La soluzione del mistero non riguarda il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ma bensì l'assistente dell'ex direttore generale Stefano Campigli. Questo personaggio era stato coinvolto nella vendita dell'ospedale e aveva nascosto prove cruciali per conto di chi intendeva acquisire la struttura sanitaria.

IdentitÃ dell'assassino e ricatto alla clinica

L'assassino Ã¨ stato identificato nell'assistente di Stefano Campigli, figura chiave che ha orchestrato il rapimento di documenti medici essenziali. Questa persona era stata assoldata dalla clinica competitiva che aveva intenzione di acquistare l'Ambrosiano e, mediante ricatto, aveva costringto il dottor Grandi a collaborare contro la propria istituzione. La rivelazione scarta le precedenti sospette sulla dottoressa Irene Ferri e sul padre di Matteo, Alessandro Piavani, confermando che la colpevolezza ricadeva esclusivamente su questo assistente.

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Il conflitto finale si Ã¨ resoluto quando l'assistente ha tentato di uccidere il dottor Grandi, ma una colluttazione con il dottor Fanti ha portato a un errore fatale. Durante la lotta, la siringa letale Ã¨ stata piantata per sbaglio al petto di Fanti, lasciandolo privo di sensi a terra. Questo evento ha giustificato le precedenti preoccupazioni sul destino del personaggio principale e ha chiuso definitivamente la trama dell'omicidio nel reparto.

Trame romantiche e dinamiche ospedaliere

Oltre al mistero criminale, la stagione ha portato a importanti sviluppi nelle relazioni personali del cast principale. Matteo e Lin, interpretata da Elisa Wong, hanno deciso finalmente di confessare i loro sentimenti reciproci. Similmente, Riccardo e Martina, interpretati da Laura Cravedi, hanno raggiunto una conclusione positiva per la loro relazione. Questi eventi emotivi hanno accompagnato la risoluzione della crisi ospedaliera.

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Giulia ha lasciato definitivamente andare Damiano, interpretato da Marco Rossetti, aprendo la strada a un nuovo inizio. Damiano, nel frattempo, era pronto a ricominciare il suo rapporto con l'ex Claudia. Questi sviluppi sentimentali hanno offerto un contrappunto umano alle tensioni professionali e ai drammi medici che hanno caratterizzato le puntate precedenti della serie prodotta da Lux Vide per Rai 1.

Futuro della fiction e conferme ufficiali

Nonostante la risoluzione del caso, la produzione ha confermato che il dottor Fanti continuerÃ a essere il protagonista centrale della narrazione. Sia Rai che Lux Vide, societÃ del gruppo Fremantle, hanno annunciato che le riprese per la prossima stagione sono previste per l'estate del 2027. La messa in onda Ã¨ invece programmata per il 2028, garantendo una continuitÃ nel tempo per il pubblico fedele alla serie.

Il rischio principale risiede nella capacitÃ degli sceneggiatori di mantenere alta l'attenzione sul personaggio di Fanti fuori dalle corsie dell'ospedale. Per preservare l'efficacia narrativa, Ã¨ necessario estrarre idee geniose che esplorino le implicazioni piÃ¹ profonde della diagnosi di cancro. La citazione "Cambia il tuo corpo, ti cambia fisicamente. Ma c'Ã¨ una parte molto piÃ¹ profonda di ciÃ² che una diagnosi di cancro sposta dentro di te" sottolinea la direzione tematica che la serie intende seguire per i prossimi episodi.