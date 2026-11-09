Docce fredde e salute: i dati di Basilea su assenza lavorativa

La ricerca della psicologa Lena Glaser dell'Università di Basilea conferma che le docce fredde riducono i giorni di malattia. Uno studio su 719 partecipanti mostra benefici concreti per la produttività.

Una ricerca condotta dalla giovane psicologa svizzera Lena Glaser, nell'ambito della sua tesi di dottorato presso l'Università di Basilea, ha analizzato gli effetti dell'abitudine mattutina di fare una doccia fredda. Lo studio evidenzia una diminuzione significativa dei giorni di assenza per malattia e una maggiore resistenza fisica alle infezioni, offrendo una risposta concreta a un tema divisivo che divide gli appassionati di wellness da chi considera questa pratica un inutile vezzo.

Dettagli del metodo e risultati numerici

Per rispondere alla domanda sui benefici effettivi di questa abitudine, la ricercatrice e i suoi colleghi hanno organizzato tre studi randomizzati che hanno coinvolto un totale di 719 partecipanti. Durante le settimane di monitoraggio, i ricercatori hanno registrato una percentuale significativa di abbandoni, concentrati soprattutto nei primi quattordici giorni dall'inizio della prova. Tra coloro che sono riusciti a superare la fase iniziale di adattamento e a mantenere l'abitudine per almeno sette giorni su dieci, la percentuale di adesione si è stabilizzata tra il 77 e il 90 percento.

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Dall'analisi combinata dei tre studi è emerso che i partecipanti che hanno adottato l'abitudine di concludere la doccia con acqua fredda hanno riportato una riduzione del 31 percento dei giorni di assenza dal lavoro e del 26 percento dei giorni di malattia in meno, rispetto al gruppo di controllo che ha mantenuto l'abitudine di lavarsi esclusivamente con acqua calda.

Confronto con indagini epidemiologiche

La ricercatrice sottolinea che il risultato conferma i dati emersi in precedenti indagini epidemiologiche condotte nei Paesi Bassi, che avevano stimato una diminuzione analoga dell'assenteismo lavorativo associata all'abitudine di effettuare docce gelate. Questo inserisce lo studio di Lena Glaser in un filone più ampio dedicato allo studio dei fattori psicologici che spingono le persone ad adottare nuovi comportamenti nella propria vita quotidiana.

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Limiti metodologici e meccanismi biologici

Nonostante la significatività statistica dei dati ottenuti, la ricerca presenta alcuni limiti metodologici di cui gli stessi autori invitano a tenere conto. La sperimentazione si basa interamente su dati auto-riferiti dai partecipanti tramite diari e questionari periodici, un metodo che lascia spazio a margini di soggettività nella valutazione dei sintomi influenzali o dei giorni di malessere effettivo. Restano inoltre da chiarire i meccanismi biologici con cui una doccia fredda potrebbe potenziare l'azione del sistema immunitario.

Prospettive future per la prevenzione

Ricerche precedenti suggeriscono che l'esposizione ripetuta al freddo attivi risposte mediate dai globuli bianchi e stimoli il sistema nervoso simpatico. Saranno comunque necessari ulteriori studi clinici per confermare se la doccia fredda possa rappresentare a tutti gli effetti un intervento di prevenzione sanitaria a basso costo, capace di incidere concretamente sulla salute pubblica e sulla produttività nei luoghi di lavoro.