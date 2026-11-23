Sky Documentaries presenta la biografia autorizzata di Giampiero Boniperti. Dalla famiglia al J-Museum, la storia del presidente più amato.

Il mito di Giampiero Boniperti torna protagonista grazie a una nuova produzione Sky Sport in collaborazione con Sky Documentaries, intitolata " Giampiero Boniperti - L'unica cosa che conta". Si tratta della prima opera autorizzata realizzata con il pieno sostegno della famiglia, che offre uno sguardo senza precedenti sull'uomo dietro il calciatore simbolo. Il progetto si articola in due tappe distinte, cominciando con un docu-film monografico in onda il 19 dicembre, seguito da una docu-serie composta da sette puntate a partire dal 15 gennaio.

La famiglia racconta il vero Boniperti

La narrazione inizia intimamente, all'interno delle mura domestiche, dove i figli Gianpaolo, Federica e Alessandro raccontano la personalità del padre utilizzando anche documenti privati finora inediti. Federica Boniperti sottolinea come la Juventus non fosse semplicemente la squadra del cuore, ma fosse il cuore stesso di suo padre. "Quando tornava a casa, tornava con quel cuore: la Juventus. E lui ha saputo farla amare", spiega Federica, evidenziando la passione assoluta che animava ogni suo gesto.

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Gianpaolo Boniperti descrive un padre essenziale, uomo di poche parole che insegnava il valore del lavoro attraverso l'esempio concreto. Per lui, il riferimento per i figli era incrollabile e disdegnava le celebrazioni superficiali, preferendo concentrarsi sui fatti concreti, sul rigore che lo rese famoso e sull'impegno totale. Questa visione rigorosa si estendeva anche alla celebre frase "vincere è l'unica cosa che conta", che Alessandro interpreta non come un invito a prevaricare, ma come il dovere morale di dare tutto fino in fondo.

Testimonianze storiche e legami con la Juventus

Oltre alla sfera privata, il documentario esplora il legame indissolubile con la storia bianconera, attraversando i nove scudetti conquistati sotto la sua presidenza e i trionfi europei. Un ruolo chiave è svolto da John Elkann, intervistato presso il J-Museum, che definisce Boniperti uno dei più grandi giocatori e un grandissimo presidente. Elkann ricorda il 1993, l'anno della Coppa Uefa, del Pallone d'Oro vinto da Roberto Baggio e dell'arrivo di Alessandro Del Piero come momento generazionale fondamentale.

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Lo stesso Alessandro Del Piero, erede scelto da Boniperti, restituisce la misura della personalità del suo predecessore, definendolo il miglior rappresentante della juventinità. Del Piero celebra il carisma unico, la voglia di vincere, il sorriso e la testa alta, elementi che hanno reso Boniperti un'icona irripetibile. Anche Michel Platini rende omaggio al dirigente, ricordandolo come un manager capace di gestire le persone diventando uno dei migliori al mondo.

La guida nella tragedia e la programmazione

Giovanni Minoli sottolinea il ruolo di leader di Boniperti nei momenti più drammatici, citando in particolare la tragedia dell'Heysel come prova della sua forza interiore. Tra archivi fotografici, testimonianze di campioni come Paolo Tardelli e Antonio Cabrini, e ricordi degli amici di Barengo, il ritratto emerge completo e umano. Il docu-film andrà in onda il 19 dicembre alle 22.45 su Sky Sport Uno e Sky Documentaries.

La serie televisiva, programmata dal 15 gennaio, proporrà due episodi ogni venerdì fino al 5 febbraio. La trasmissione sarà disponibile anche sulla piattaforma Now e su richiesta on demand, permettendo a un vasto pubblico di seguire l'evolversi della storia di un uomo che ha segnato indelebilmente il calcio italiano e mondiale.