Documentario D'Annunzio Fiume 2025: L'Utopia Anarco-Comunista di Gabriele D'Annunzio

Il documentario del 2025 di Igor Bezinović esplora l'occupazione di Fiume da parte di Gabriele D'Annunzio, rivelando un esperimento politico unico tra anarchia e decadentismo.

Il documentario "Il Cardo e la Rosa" del 2025, diretto da Igor Bezinović, ricostruisce in modo dettagliato i momenti centrali dell'occupazione di Fiume, oggi Rijeka in Croazia, guidata dal poeta Gabriele D'Annunzio. La pellicola si configura come un'analisi necessaria e attenta di un singolare esperimento politico avvenuto all'inizio del Novecento, restituendo al pubblico l'atmosfera folle e complessa di quella che viene definita l'"impresa" di Fiume. Il film merita pienamente l'attenzione internazionale che ha ottenuto, poiché offre una visione completa di un evento storico spesso frainteso o semplificato nei racconti tradizionali.

Origini Storiche e Profilo di Gabriele D'Annunzio

Federico Campagna analizza in profondità le affascinanti origini di questo esperimento politico, spiegando come la creazione dello stato di Fiume si fondasse interamente sull'iniziativa di Gabriele D'Annunzio. Il poeta era considerato il principale esponente del decadentismo in Italia e la sua occupazione della città avvenne in un clima europeo dilaniato dalla guerra. Da questo contesto emerse uno spazio interstiziale straordinariamente complesso, che posizionava l'uguaglianza, la libertà e la sperimentazione estetica al cuore delle proprie basi costituzionali e culturali.

Also read 'Ansia per Sanremo? No, mica devo cantare io. Non ho la fobia degli spoiler. Più spoiler ci sono, più attenzione c’è': così Stefano De Martino

D'Annunzio non era esclusivamente un poeta acclamato; era anche un romanziere e un drammaturgo di grande fama, oltre che un eroe di guerra pluridecorato. La sua figura eclettica includeva ruoli di aviatore, trasgressore, innovatore della moda e pioniere della pubblicità. La sua creatività apparentemente inesauribile lo aveva reso una celebrità internazionale, ma la sua vita privata era segnata da un forte egocentrismo e da un avido consumo di cocaina. Le sue innovazioni socio-politiche e linguistiche si erano profondamente radicate nell'immaginario italiano dell'epoca.

L'Estetica Politica e le Alleanze Inaspettate

Negli anni successivi all'occupazione, quando il Partito nazionale fascista prese il potere in Italia, il regime si appropriò della sua estetica, gettando un'ombra duratura sulla sua eredità storica. Tuttavia, è fondamentale ricordare che D'Annunzio non era riducibile esclusivamente al fascismo. Rifiutato dal governo italiano, Fiume attirò tutti coloro che si consideravano ribelli al capitalismo e all'imperialismo angloamericano, creando un mix eterogeneo di primi esponenti del nascente fascismo, sindacalisti, anarchici e comunisti.

Advertisement

La visione politica di D'Annunzio era esplicita e rivoluzionaria, come dimostrano le sue stesse parole. Egli scrisse: "Io sono per il comunismo senza dittatura. Nessuna meraviglia, poiché tutta la mia cultura è anarchica. È mia intenzione di fare di questa città un'isola spirituale dalla quale possa irradiare un'azione, eminentemente comunista, verso tutte le nazioni oppresse". In questo contesto, affermava anche che "qui il cardo bolscevico si trasforma in Rosa d'Amore", simbolizzando la fusione tra politica radicale e bellezza artistica.

Costituzione Sociale e Libertà Individuali

Anche se l'anarcocomunismo di Fiume aveva poco in comune con la severità della dottrina di Lenin, si perse comunque nel sangue. Fu una forma di bolscevismo latinizzato che combinava il culto dell'azione e l'attenzione al destino degli oppressi con un'estetica decadente. Tutto questo accadeva in una città assediata senza speranza, che contava solo sulle forze della brigata internazionale di disertori, ribelli, criminali e artisti attratti dall'appello del poeta.

D'Annunzio riconobbe e confermò la sovranità di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, discendenza, lingua, classe o religione. La costituzione garantiva a tutti i cittadini, d'ambedue i sessi, l'istruzione primaria, il lavoro compensato con un minimo di salario sufficiente alla vita, l'assistenza in caso di malattia o d'involontaria disoccupazione, la pensione per la vecchiaia e l'uso dei beni legittimamente acquistati. Inoltre, ammetteva le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione, stabilendo che ogni culto religioso era ammesso e rispettato.

L'Esperienza di Vita e la Fine dell'Esperimento

Fiume era descritta come una "città di vita", pervasa da un'atmosfera d'intenso erotismo e libero da costrizioni sociali tradizionali. Si praticava diffusamente il nudismo, anche tra le personalità più illustri del governo, nel nome di una connessione più autentica con la natura. Donne e uomini si concedevano alle relazioni poliamorose in modo tale da mettere in ginocchio il reparto di malattie sessualmente trasmissibili dell'ospedale cittadino, segno di una rivoluzione nel costume.

Advertisement

L'omosessualità non solo era tollerata, ma diventava una parte costitutiva dell'ethos e dell'estetica della rivoluzione. La bellezza dei corpi nudi e il fuoco delle passioni giovanili erano simboli viventi di ciò che la rivoluzione ambiva a realizzare. Dopo sedici mesi di assedio e cinque giorni di combattimenti, il 29 dicembre 1920 Fiume capitolò sotto i bombardamenti della marina italiana, ponendo fine a questa breve ma intensa esperienza di libertà assoluta.