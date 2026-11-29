Il film di Ben Zand, vincitore dell'Emmy 2025, rivela l'uso del protocollo mosquito e le tensioni interne nelle IDF durante la guerra a Gaza, confermando pratiche di guerra controverse.

Il documentario diretto da Ben Zand, prodotto da Zandland per la televisione pubblica israeliana e distribuito da ITV, entra ufficialmente nei meccanismi operativi dell'esercito israeliano dopo aver vinto il 23 novembre il premio International Emmy nella categoria Current Affairs. Questo film, insieme alle testimonianze emerse dal lavoro di Yuval Abraham e Rachel Szor, porta alla luce le dinamiche interne di un'istituzione spesso considerata tra le più chiuse al mondo, analizzando il periodo cruciale del conflitto a Gaza iniziato il 7 ottobre 2023.

Testimonianze Contraddittori sulle Operazioni

Il documentario alterna immagini dirette degli eventi bellici nella Striscia a dichiarazioni di soldati e riservisti, alcuni dei quali hanno parlato a volto scoperto mentre altri hanno richiesto l'anonimato per motivi di sicurezza. Le loro dichiarazioni offrono un'immagine dell'operazione militare che contrasta con la narrazione ufficiale, descrivendo una cultura interna in cui la popolazione della Striscia viene spesso considerata collettivamente responsabile degli eventi del 7 ottobre 2023.

Also read La contestata proiezione del contro documentario di NAZA nella sede della Regione Lombardia

Daniel, un comandante di un'unità corazzata che ha combattuto per quasi un anno a Gaza utilizzando un nome fittizio, riferisce di sentir ripetere spesso la frase che non esistono innocenti a Gaza, una convinzione che i militari interiorizzano progressivamente. Questa percezione deriva, secondo gli intervistati, dalla limitata conoscenza della questione palestinese da parte della società israeliana e crea un distacco emotivo pericoloso durante le operazioni sul campo.

Discrepanze tra Diritto Internazionale e Pratica

Un militare dell'aeronautica descrive una distanza netta tra il rispetto formale delle procedure legali e le convinzioni politiche personali, affermando di appartenere all'estrema destra e sostenendo che per lui non esisterebbero limiti all'azione militare, arrivando a ipotizzare espulsioni forzate verso l'Egitto. Questa dichiarazione evidenzia come le ideologie politiche personali possano influenzare la percezione del nemico e l'applicazione delle regole di ingaggio durante il conflitto.

Advertisement

Altri testimoni contestano direttamente l'aderenza alle norme internazionali, con un ufficiale corazzato che spiega come l'addestramento ufficiale richieda che un bersaglio sia armato, mostri intento dannoso e ne abbia l'abilità prima di essere preso di mira. Tuttavia, secondo il militare, questo principio non esiste a Gaza, dove qualsiasi individuo che oltrepassi una determinata linea rossa può essere considerato automaticamente un obiettivo da neutralizzare.

Il Protocollo Mosquito e Responsabilità

Uno dei momenti più critici del documentario riguarda l'uso del cosiddetto protocollo mosquito, una pratica che prevede l'impiego forzato di civili palestinesi, a volte minori, per entrare nei tunnel di Hamas dotati di localizzatori Gps e mapparli senza esporre i soldati israeliani al pericolo. Un testimone racconta che la propria compagnia ha utilizzato due palestinesi, uno sedicenne e uno poco più grande, per tre giorni consecutivi in questa operazione ad alto rischio.

Questa tattica, che contraddice le accuse ripetute all'organizzazione terroristica Hamas per l'uso di scudi umani, è stata oggetto di inchieste precedenti da parte di Haaretz, New York Times e Associated Press, confermando la sistematicità di tale pratica. Il 25 novembre 2026, la televisione pubblica israeliana Kan ha trasmesso un'ulteriore inchiesta sul ricorso sistematico a queste procedure, raccogliendo nuove testimonianze da militari e comandanti che difendono l'azione come necessaria per salvare vite ebraiche.

Distruzione e Impatto Umanitario

Oltre alle questioni operative, il film affronta il tema della distruzione delle abitazioni, con alcuni militari che ammettono di aver incendiato case senza necessità operative precise, talvolta per divertimento o mancanza di senso di rivalità. Un testimone descrive la Striscia come un'apocalisse zombie priva di alberi, siepi o strade, popolata solo da cani che si nutrono di corpi morti, evidenziando la portata devastante dell'intervento militare.

Advertisement

Il documentario non nasce con l'intento di quantificare la distruzione di Gaza, compito che spetta ai rapporti delle Nazioni Unite e alle indagini indipendenti, ma mira a rivelare le dinamiche umane e决策ionali dietro le azioni belliche. Gli eventi documentati, dalle decisioni dei comandanti sul campo alla normalizzazione della violenza, offrono una prospettiva unica su come la guerra abbia trasformato le istituzioni e i comportamenti individuali nelle Forze di Difesa Israeliane.