Documentario Rai sulla vita di Tina Anselmi: riprese a Roma e partecipazione di Uomini e Donne

Il nuovo documentario Rai in post-produzione racconta la straordinaria esistenza di Tina Anselmi, partigiana, attivista sindacale, parlamentare e prima donna nella storia a ricoprire la carica di loggia massonica P2. Il film ripercorre la sua vita profondamente radicata nel quotidiano e nella cura della comunità, ma anche intrecciata in modo diretto e decisivo con i passaggi cruciali della storia italiana. La partecipazione di Uomini e Donne e la partecipazione di Gianmarco Steri sono alcune delle novità del documentario.

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Per tutte le altre - Vita di Tina Anselmi, al via il nuovo documentario Rai (attualmente in post-produzione) e il successo di, finalista nel 2025 ai Globi d'Oro, ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento. Il film ripercorre la straordinaria esistenza di una donna che ha fatto della politica come servizio il principio guida della propria vita: partigiana giovanissima, attivista sindacale, parlamentare, prima donna nella storia a ricoprire la carica disulla loggia massonica P2.

Una vita profondamente radicata nel quotidiano e nella cura della comunità, ma anche intrecciata in modo diretto e decisivo con i passaggi cruciali della storia italiana. è radicato nella memoria storica e valorizza l'impegno civile. Accanto al lavoro d'archivio e al contributo di importanti personalità legate alla figura dell'Anselmi, il film si avvale della partecipazione di Uomini e Donne, lacrime per Martina De Ioannon: 'Mi ha fatto stare male in questi mesi', c'entra Gianmarco Ster





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