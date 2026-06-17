Documentario sulla moda sostenibile: cinque designer in viaggio tra Bhutan, Guatemala, Kirghizistan e Perù

Un documentario che segue cinque designer internazionali alla scoperta delle tradizioni artigianali di Bhutan, Guatemala, Kirghizistan e Perù, celebrato il connubio tra sapienza millenaria e creatività contemporanea nella moda

Il documentario che rivoluziona lo sguardo sul mondo della moda. A guidare il pubblico presente nel duplice ruolo di conduttrice e madrina è stata l'attrice Caterina de Angelis, elegante e sorridente, perfettamente in grado di coniugare il mood del momento con la profondità dei temi trattati.

Il film racconta il progetto di cinque designer internazionali che hanno viaggiato in quattro Paesi remoti - Bhutan, Guatemala, Kirghizistan e Perù - per scoprire e collaborare con le donne artigiane locali, using materiali come il feltro kirghizo, l'alpaca peruviana, la seta del Bhutan e il cotone del Guatemala. Tra i protagonisti, spicca la figura di Vivia Ferragamo, che ha intrapreso un viaggio tra le montagne di queste nazioni.

Prodotto da Alexandra Cinematografica e Latteplus Production, in collaborazione con Rai Documentari e con il supporto del Mountain Partnership Secretariat della FAO, il documentario celebra l'incontro tra la sapienza millenaria delle comunità artigiane e la creatività contemporanea dei designer, evidenziando temi di sostenibilità, rispetto culturale e valorizzazione dei patrimoni locali. Il film si propone quindi non solo come un viaggio visivo mozzafiato, ma anche come un racconto di innovazione responsabile nel settore della moda, mostrando come il lusso possa fondersi con la tradizione e l'etica.

Attraverso le immagini delle montagne innevate del Bhutan, dei mercati colorati del Guatemala, delle steppe del Kirghizistan e delle alture peruviane, il documentario offre una prospettiva unica sulle tecniche artigianali antiche e sul loro potenziale per ispirare nuove collezioni di moda globale. La regia cura ogni dettaglio, immergendo lo spettatore in un dialogo tra culture lontane e linguaggi creativi moderni, sottolineando l'importanza della collaborazione diretta con le comunità produttrici.

Il progetto, sostenuto da organizzazioni internazionali come la FAO, punta a sensibilizzare il pubblico su temi di equo commercio e conservazione delle tecniche tradizionali, dimostrando che la moda può essere un motore di sviluppo sostenibile per le aree rurali. Il documentario rappresenta quindi un importante esempio di come l'industria culturale possa contribuire a promuovere valori di inclusione e rispetto per la diversità, trasformando il racconto della moda in un veicolo di cambiamento sociale.

Conduce l'attrice Caterina de Angelis, che introduce e accompagna il pubblico in questo percorso con grazia e competenza, riuscendo a bilanciare l'intrattenimento con la riflessione critica. Il film è già stato presentato con successo in diversi festival internazionali e suscita interesse per la sua capacità di coniugare intrattenimento di qualità e impegno sociale.

Attraverso le storie delle donne artigiane, spesso protagoniste silenziose di economie locali, il documentario ne rivela la forza e la resilienza, mostrando come le loro conoscenze possano essere integrate nel mondo contemporaneo senza perdere autenticità. I designer coinvolti, tra cui Chiara Guerra e il suo nipote diciassettenne che ha partecipato attivamente al progetto, hanno dovuto confrontarsi con sfide tecniche e culturali, apprendendo dalle comunità locali e adattando le loro visioni creative alle tecniche tradizionali.

Il risultato è una collezione che fonde estetica internazionale e radici culturali profonde, presentata in un film che è allo stesso tempo un reportage e un'opera d'arte. Questo approccio trasversale, che unisce moda, antropologia e sostenibilità, apre nuove prospettive per il documentario sociale, dimostrando che è possibile parlare di temi complessi con un linguaggio accessibile e suggestivo.

Il supporto della Rai e di produzioni indipendenti ha permesso una realizzazione di alto livello, con una fotografia che esalta i paesaggi e i volti delle artigiane, e un montaggio che alterna momenti poetici a scene di lavoro concreto. Il film, quindi, non solo documenta un progetto di moda, ma invita a riflettere su come le culture tradizionali possano essere protagoniste nella globalizzazione, senza essere assorbite ma anzi rinsaldando la loro identità attraverso il dialogo con il mondo esterno.

La presenza di Caterina de Angelis come conduttrice assicura una narrazione fluida e coinvolgente, adatta sia a un pubblico specializzato che a spettatori curiosi di scoprire aspetti meno noti della moda contemporanea. In un'epoca in cui il settore è spesso criticato per il suo impatto ambientale e sociale, questo documentario propone una visione alternativa, basata sulla collaboration e sul rispetto, mostrando che è possibile creare bellezza in modo responsabile.

Il viaggio dei designer diventa così metafora di un possibile nuovo percorso per l'industria della moda, più umano e consapevole. Le montagne del Bhutan, le campagne del Guatemala, le steppe del Kirghizistan e le Ande del Perù non sono solo sfondi, ma veri e propri partner creativi, le cui comunità trasmettono ai designer un senso di appartenenza e di radice che arricchisce le creazioni finali.

Il documentario, grazie alla qualità della realizzazione e alla rilevanza dei temi, si candidia a diventare un riferimento per chiunque si interessi di moda sostenibile, sviluppo locale e scambio culturale. La produzione, infine, ha previsto anche iniziative collaterali per portare il film nelle scuole e nei centri culturali, con l'obiettivo di educare le nuove generazioni a un approccio più consapevole verso il consumo e la produzione di moda.

Questo progetto, quindi, va oltre il semplice intrattenimento, configurandosi come un vero e proprio strumento di sensibilizzazione e cambiamento, capace di ispirare sia professionisti del settore che consumatori informati





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