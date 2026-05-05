Doechii al Met Gala 2026: una dea scalza sul red carpet

La cantante Doechii ha sorpreso tutti al Met Gala 2026 presentandosi a piedi nudi, incarnando la sua femminilità e sfidando le convenzioni della moda.

Doechii ha fatto una dichiarazione audace al Met Gala 2026 , scegliendo di sfidare le convenzioni e presentarsi sul red carpet a piedi nudi. Questa decisione, apparentemente semplice, ha catturato l'attenzione di tutti, incarnando la sua energia femminile interiore e un rifiuto esplicito per i tacchi, come ha dichiarato alla giornalista Ashley Graham e all'attrice Cara Delevigne.

La cantante ha spiegato che questo gesto rappresenta il suo modo di esprimere una femminilità più scura, sensuale e autentica, sottolineando al contempo il suo attuale disinteresse per l'uso dei tacchi. Camminare a piedi nudi in un evento di tale prestigio è un atto di liberazione e un'affermazione di sé, che può anche portare benefici alla salute se praticato regolarmente.

Il look di Doechii, firmato dal designer americano Marc Jacobs, è stato ispirato all'estetica delle Mille e Una Notte, con un abito drappeggiato che avvolgeva il suo corpo e un turbante abbinato, creando un'immagine di odalisca moderna. L'abito, realizzato con tessuti fluidi e colori ricchi, scivolava elegantemente sul pavimento, sottolineando la grazia dei suoi movimenti a piedi nudi.

L'hair stylist Matthew Jean-Pierre, insieme al collega Malcolm Marquez, hanno creato un turbante che completava l'outfit, valorizzando i suoi capelli afro naturali, dopo aver collaborato alla creazione dell'iconico afro di Doechii per il Met dello scorso anno. Il trucco, curato da Uchenna con prodotti Milk Make-up, era dorato e luminoso, evocando l'immagine dell'incenso e accentuando la sua bellezza naturale. La base era mattificante e idratante, con un primer illuminante e una tinta gel idratante per una tenuta impeccabile.

Gli occhi erano truccati con una palette di colori che sfumava da tonalità intense e fumé a colori terrosi e dettagli gioiello. Questa scelta stilistica di Doechii riflette una fase di transizione nella sua carriera e nel suo stile personale. Dopo aver esplorato sonorità e look hip-hop, la cantante sembra orientarsi verso un'estetica più rilassata, femminile e ispirata alle sue radici caraibiche, come dimostrano i suoi recenti post su Instagram.

Il suo look al Met Gala 2026 è una celebrazione della sua individualità e un messaggio di empowerment femminile, incoraggiando le donne a esprimere la propria autenticità e a liberarsi dalle convenzioni. L'evento ha visto anche la presenza di altre celebrità, tra cui Nicole Kidman con sua figlia Sunday Rose Urban, Gigi Hadid, Lauren Wasser e le co-chairs Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams, ognuna con un look unico e memorabile.

Il dress code dell'edizione 2026 era "Fashion is Art", e gli invitati hanno interpretato il tema in modi diversi e creativi. Il Met Gala è un evento storico, con una tradizione che risale al 1948, e continua a essere uno dei momenti più attesi e celebrati nel mondo della moda





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