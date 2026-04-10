Dolce & Gabbana: Gabbana lascia la presidenza e valuta il futuro, ristrutturazione del debito in vista

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta la sua quota, mentre la maison affronta una ristrutturazione del debito e possibili cessioni. Rumors su un possibile ingresso di Stefano Cantino, ex CEO di Gucci.

Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente di Dolce & Gabbana , posizione ora occupata da Alfonso Dolce , segnando un momento di svolta per la celebre maison italiana. Il co-fondatore, insieme a Domenico Dolce, sta attualmente valutando il futuro della sua quota del 40% del gruppo, aprendo una fase di profonda riflessione e potenziale riorganizzazione.

L'agenzia Bloomberg, in un'esclusiva, ha rivelato che il gruppo, che si trova ad affrontare un periodo di rallentamento nel settore del lusso, si prepara a negoziare con le istituzioni bancarie una ristrutturazione del debito, stimato in circa 450 milioni di euro. Questa operazione potrebbe includere la richiesta di nuovi fondi, fino a un massimo di 150 milioni di euro, al fine di garantire la stabilità finanziaria e la crescita futura dell'azienda. Inoltre, sempre secondo le fonti di Bloomberg, sul tavolo delle trattative sarebbero state poste diverse opzioni strategiche, tra cui la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze, misure volte a incrementare la liquidità disponibile e a fronteggiare le sfide poste dal mercato.\Fondata nel 1985, Dolce & Gabbana ha mantenuto il controllo dei suoi fondatori, Stefano Gabbana e Domenico Dolce, per decenni. La maison si è avvalsa della consulenza finanziaria di Rothschild & Co. in questa delicata fase. Entrambi i fondatori detengono una partecipazione paritaria, pari a circa il 40% del capitale sociale. Nel corso dell'esercizio 2024-2025, il gruppo ha registrato ricavi pari a 1,9 miliardi di euro. Tuttavia, l'azienda presenta un debito bancario significativo, stimato in 450 milioni di euro, in seguito a un rifinanziamento avvenuto l'anno precedente, che aveva visto l'ottenimento di nuovi prestiti per 150 milioni di euro, destinati a investimenti strategici nel settore della bellezza e nel real estate. In quella occasione, la società aveva ottenuto anche una deroga su alcuni dei requisiti previsti dal contratto di debito, a testimonianza della complessità della situazione finanziaria e della necessità di adottare misure efficaci per garantire la continuità operativa e la solidità del gruppo. Recentemente, sempre Bloomberg ha riportato che Dolce & Gabbana ha avviato nuovi colloqui con le banche, evidenziando le difficoltà incontrate a causa del rallentamento del mercato del lusso, un fenomeno amplificato dalle tensioni geopolitiche globali, che hanno avuto un impatto negativo sui margini di profitto di numerose case di moda italiane.\In parallelo a queste importanti evoluzioni finanziarie e strategiche, il gruppo sembra essere impegnato anche nel rafforzamento del proprio management. Circola insistentemente il nome di Stefano Cantino, ex amministratore delegato di Gucci, come potenziale figura chiave per guidare la maison in questa fase cruciale di trasformazione. L'arrivo di una figura di tale calibro, con una vasta esperienza nel settore del lusso e una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato, potrebbe rappresentare un importante segnale di rinnovamento e di volontà di affrontare le sfide con determinazione e lungimiranza. La situazione di Dolce & Gabbana è dunque in continua evoluzione, con cambiamenti sia a livello di proprietà e leadership che a livello finanziario e strategico. Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno cruciali per definire il futuro del gruppo e per garantire il suo successo a lungo termine in un mercato sempre più competitivo e soggetto a rapide trasformazioni





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