Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana lascia la presidenza, rifinanziamento e nuovi scenari

Stefano Gabbana si dimette da presidente di Dolce & Gabbana. L'azienda affronta una fase di rifinanziamento e si aprono nuovi scenari con l'ingresso di Alfonso Dolce e possibili nuovi manager. Bloomberg rivela i dettagli di una fase di cambiamento per la maison italiana.

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana a dicembre 2025. La notizia, mantenuta segreta fino a poco tempo fa, è stata rivelata in esclusiva dall'agenzia di stampa internazionale Bloomberg , gettando una nuova luce sul futuro della celebre casa di moda italiana.

Il cambio al vertice, con l'insediamento di Alfonso Dolce, fratello di Domenico e attuale amministratore delegato, segna un momento cruciale per l'azienda, che si trova ad affrontare sfide significative sia dal punto di vista finanziario che strategico. Gabbana, che deteneva una quota di partecipazione societaria pari a circa il 40%, starebbe valutando diverse opzioni per il suo investimento, compresa la possibilità di cedere la sua partecipazione. Questa decisione, combinata con il processo di rifinanziamento in corso, solleva interrogativi importanti sul futuro della maison e sulla direzione che intende prendere. L'addio di Gabbana, figura storica e co-fondatore, rappresenta un punto di svolta, un evento che potrebbe ridisegnare gli equilibri interni e influenzare l'identità del marchio. La reazione del mercato e le prossime mosse dell'azienda saranno attentamente monitorate per comprendere l'impatto di questa transizione e le nuove strategie che saranno adottate.\Il cambiamento ai vertici di Dolce & Gabbana coincide con una fase di delicati negoziati finanziari. L'azienda si appresta infatti ad avviare una nuova tornata di trattative con le banche creditrici, necessarie per far fronte a un debito che richiede un significativo rifinanziamento. I creditori avrebbero espresso la necessità di ottenere nuove risorse per un importo fino a 150 milioni di euro, nell'ambito di un processo di rifinanziamento più ampio che coinvolge complessivamente 450 milioni di euro. Per far fronte a queste esigenze, il gruppo starebbe valutando diverse strategie, tra cui la possibile dismissione di immobili di proprietà e il rinnovo di alcune licenze commerciali. L'operazione di rifinanziamento è supportata da Rothschild, società di consulenza finanziaria che è stata incaricata di assistere l'azienda in questo delicato processo. L'attenzione si concentra ora sulle prossime mosse strategiche dell'azienda e sulle decisioni che verranno prese per garantire la stabilità finanziaria e il futuro del marchio. La situazione finanziaria di Dolce & Gabbana e le strategie che verranno adottate saranno cruciali per determinare il successo futuro della maison.\In parallelo a questi sviluppi, si fa strada l'ipotesi di nuovi ingressi nel management. Circola insistentemente il nome di Stefano Cantino, figura di spicco nel settore del lusso con una consolidata esperienza nel mondo della moda, che in passato ha ricoperto ruoli di leadership in altre importanti griffe, come Gucci. L'arrivo di Cantino, se confermato, potrebbe portare una nuova prospettiva e nuove competenze all'interno dell'azienda, contribuendo a definire la strategia futura e a rispondere alle sfide del mercato. La sua eventuale nomina rappresenterebbe un segnale forte di rinnovamento e di volontà di affrontare le sfide del settore con una visione strategica ben definita. L'interesse per l'ingresso di figure chiave nel management suggerisce una fase di trasformazione interna e una volontà di rafforzare la leadership per affrontare le sfide del mercato del lusso. La combinazione del cambio al vertice, le negoziazioni finanziarie e i potenziali nuovi ingressi nel management delineano uno scenario dinamico e in continua evoluzione per Dolce & Gabbana. Sarà fondamentale osservare attentamente gli sviluppi futuri per comprendere appieno l'impatto di queste trasformazioni e il futuro del marchio nel panorama della moda internazionale





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