Dolcetto-bomba in India: uomo di 35 anni ucciso dopo averlo addentato

In India un uomo di 35 anni è morto dopo aver addentato un dolcetto-bomba offerto attorno a un falò. Due uomini sono stati arrestati per omicidio colposo.

In India un uomo di 35 anni è morto dopo aver addentato un dolcetto-bomba, un ordigno rudimentale camuffato da dolce tradizionale indiano. Secondo quanto reso noto dalla polizia, il dolce gli è esploso in bocca mentre si trovava attorno a un falò insieme ad altri abitanti del villaggio.

La vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale con ferite gravissime, ma è morta poco dopo. Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di omicidio colposo, mentre le indagini sono ancora in corso.

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Come è fatto il dolcetto-bomba e perché sembra un dolce

Il dolcetto-bomba è un ordigno rudimentale che, all'aspetto, non si distingue dal dolce tradizionale indiano a cui è ispirato. Si presenta come una pallina morbida e zuccherina immersa nello sciroppo, che di solito viene consumata intera.

Il dolce imitato è un popolare dolcetto sferico al cucchiaio a base di latte, originario dell'India orientale e diffuso anche in Bangladesh, Pakistan e Nepal. Proprio la sua forma e la sua consistenza rendono il falso dolce difficile da riconoscere al primo morso.

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Il meccanismo prevede che la pallina di impasto venga riempita di polvere da sparo. Questa polvere è spesso ricavata da petardi o da materiale esplosivo proveniente da cave, e la carica resta nascosta all'interno dell'involucro commestibile.

Le versioni della polizia e l'ipotesi dello scherzo

La polizia non ha ancora stabilito se l'intento fosse uccidere la vittima. Gli investigatori hanno spiegato di non sapere se si sia trattato di un gesto deliberato o di uno scherzo finito male.

Secondo la ricostruzione della polizia, uno dei presenti attorno al falò ha portato il dolce e lo ha offerto alla vittima, che aveva 35 anni. Le indagini dovranno chiarire il ruolo di ciascuno dei presenti e la provenienza dell'ordigno.

L'accusa attuale nei confronti dei due uomini arrestati è di omicidio colposo. La polizia ha chiarito che l'eventuale intenzione di uccidere resta un aspetto da accertare durante l'inchiesta.

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Uso dei dispositivi contro i cinghiali e prossimi passi

In alcune comunità rurali indiane gli ordigni fatti in casa vengono usati per abbattere i cinghiali. Il principio è riempire palline di impasto con polvere da sparo, con il rischio che il dispositivo possa essere scambiato per cibo.

Il caso mostra come un dispositivo costruito per la caccia possa trasformarsi in un pericolo mortale per chi lo mangia, perché all'aspetto non si distingue da un dolce. Le autorità dovranno valutare anche la diffusione di questi ordigni artigianali nei villaggi.

La prossima tappa è la conclusione delle indagini della polizia, che dovrà stabilire se si sia trattato di un omicidio intenzionale o di uno scherzo finito male. L'esito determinerà il percorso giudiziario dei due uomini arrestati per omicidio colposo.