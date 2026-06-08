Dolore al seno prima del ciclo: cause, quando preoccuparsi e consigli

La Dottoressa Monica Calcagni, specialista in Ginecologia e Ostetricia, spiega la mastodinia ciclica, il dolore al seno legato al ciclo mestruale. Quando è fisiologico e quando è necessario consultare un medico? Consigli e approfondimenti.

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La rubrica dedicata alle domande delle donne, dalla prima mestruazione in poi, vede la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia, rispondere a un quesito frequente: il dolore al seno nei giorni precedenti le mestruazioni. Questo sintomo, noto come mastodinia ciclica, è legato alle fluttuazioni ormonali della fase premestruale, in particolare all'azione di estrogeni e progesterone sul tessuto mammario. Dopo l'ovulazione, il seno diventa più ricco di liquidi, sensibile, teso e talvolta dolorante.

La sensazione può variare da un lieve fastidio diffuso a una tensione accentuata che diminuisce con l'arrivo del ciclo. Si tratta di una risposta fisiologica del corpo che si prepara a una possibile gravidanza, non di un segnale di malattia. Il dolore mestruale al seno non è preoccupante se è lieve, bilaterale e segue un andamento ciclico, comparendo prima del ciclo e risolvendosi dopo.

In questi casi, si possono adottare rimedi semplici come indossare un reggiseno più contenitivo, ridurre l'assunzione di caffeina e sale, e mantenere uno stile di vita regolare. È invece necessario approfondire mediche se il dolore è molto intenso, persistente, localizzato in un punto preciso, non correlato al ciclo o compare improvvisamente senza motivo. In tali situazioni, una valutazione ginecologica o senologica è consigliabile per escludere altre cause.

Comprendere i propri segnali corporei, riconoscere quando sono fisiologici e quando meritano attenzione, aiuta a vivere con maggiore serenità e consapevolezza. La Dottoressa Calcagni, con oltre vent'anni di esperienza, affianca all'attività clinica quella divulgativa con pubblicazioni scientifiche e tre libri per il grande pubblico





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