Mara Venier anticipa le trasmissioni su Rai1 per la finale di Coppa Davis. Tra gli ospiti Ficarra e Picone e l'ex sacerdote Alberto Ravagnani in una puntata ridotta.

Il programma Domenica In di Rai1 ha modificato la propria scaletta per dedicare spazio alla finale di Coppa Davis. Mara Venier ha anticipato l'inizio della trasmissione per lasciare il palcoscenico al tennista italiano e al suo team. L'evento sportivo è considerato uno dei momenti clou del tennis mondiale. La conduttrice ha scelto di concentrare tutti i contenuti nella prima parte della giornata.

Orario ridotto e ospiti principali

La trasmissione andrà in onda dalle 14 alle 14:55 circa. Questa durata ridotta è stata decisa per permettere il passaggio immediato alla copertura della finale. La conduttrice ha selezionato due ospiti di grande rilievo per questa puntata speciale. La prima intervista è riservata ai due comici siciliani Ficarra e Picone.

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Il duo si trova nelle sale cinematografiche con il nuovo film La notte delle fragole. Alessandro Genovesi ha diretto questa nuova commedia molto attesa dal pubblico. I due attori hanno accettato l'invito per promuovere il loro lavoro appena uscito. La seconda intervista vede come protagonista l'ex sacerdote Alberto Ravagnani.

Percorso televisivo e personale

Alberto Ravagnani è uno dei personaggi più discussi nell'attuale edizione di Ballando con le Stelle. L'ex religioso racconterà il suo percorso personale durante l'intervista. Spiegherà anche le sue esperienze televisive e i motivi della sua presenza in studio. Il programma ha deciso di dedicare tempo alla sua storia recente.

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La finale di Coppa Davis

Dalle 14:55 circa la linea passerà alla diretta della finale di Coppa Davis. L'Italia sfiderà la vincente della semifinale per conquistare il titolo mondiale. La semifinale coinvolge la Spagna guidata da Carlos Alcaraz. Incontro decisivo anche per la Gran Bretagna che cerca il passaggio finale.

Una domenica più breve del solito per Mara Venier. La conduttrice deve concentrare due interviste importanti in meno di un'ora. Questo orario consente agli telespettatori di seguire sia il salotto che il tennis. L'Italia giocherà la partita decisiva in questo appuntamento domenicale.