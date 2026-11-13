Domeniche Ecologiche Roma: Ordinanza 150 blocca il traffico

Il Comune di Roma attiva le domeniche ecologiche con l'ordinanza 150. Blocco veicoli inquinanti e controlli rigorosi per migliorare la qualità dell'aria nella Capitale.

Il sindaco di Roma ha firmato giovedì l'ordinanza sindacale numero 150, che ripristina il blocco del traffico veicolare nelle domeniche ecologiche. Questo provvedimento mira a contrastare le principali fonti di emissione inquinante, identificate nei veicoli a motore e negli impianti termici.

Dettagli del Blocco del Traffico

Il divieto di circolazione scatta in due fasce orarie distinte e colpisce tutti i veicoli a motore endotermici all'interno del perimetro della zona interessata. La restrizione si applica anche ai mezzi che già dispongono di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, eliminando le eccezioni precedenti per tali categorie.

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Le autorità comunali hanno evidenziato che il traffico veicolare e gli impianti di riscaldamento rappresentano le cause primarie del degrado della qualità dell'aria. L'obiettivo dell'amministrazione è ridurre significativamente queste emissioni attraverso una restrizione operativa immediata e severa durante le domeniche designate.

Sanzioni e Controlli Rigorosi

Il comando della polizia locale di Roma Capitale, insieme agli altri organi di polizia e vigilanza dello Stato, è incaricato di intensificare i controlli sul territorio. Il mancato rispetto del blocco del traffico comporta una multa di 168 euro, come previsto dall'articolo 7, comma 13-bis del codice della strada.

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La normativa specifica che la sanzione amministrativa può variare da 168 euro a 678 euro per i veicoli appartenenti a categorie inferiori a quelle prescritte. In caso di reiterazione della violazione nell'arco di un biennio, si applica anche la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Oltre al blocco stradale, l'ordinanza dispone il rafforzamento dei controlli per verificare il rispetto del divieto di combustione all'aperto. Resta inoltre valido l'obbligo di gestire gli impianti termici per la climatizzazione invernale secondo le regole fissate dall'ordinanza numero 145 del 29 ottobre 2026.

Programma Culturale e Iniziative

In concomitanza con il blocco del traffico, si terrà un evento speciale in piazza Risorgimento e via Ottaviano dalle 10 alle 18. Il programma include spettacoli per bambini con clown e trampolieri, giochi, musica, teatro, cabaret e laboratori di ecologia e riciclo per coinvolgere attivamente la cittadinanza.

L'assessora capitolina all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, ha definito le domeniche ecologiche come un'importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale. L'iniziativa si inserisce nel solco delle giornate dedicate al trekking urbano, al Sabato blu e alle attività organizzate con il Cai nei parchi del municipio V.

L'obiettivo è offrire una giornata di riappropriazione collettiva della città, con momenti di socialità e intrattenimento per ogni fascia d'età. Le iniziative mirano a migliorare la qualità dell'aria e a educare i cittadini sulle azioni necessarie per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

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Esenzioni dal Divieto di Circolazione

L'ordinanza numero 150 prevede diverse esenzioni per garantire il funzionamento dei servizi essenziali. Sono autorizzati i veicoli a trazione ibrida ed elettrica, nonché quelli ad accensione comandata con alimentazione a Gpl o metano di classe Euro 3 e successive.

Fanno eccezione anche i ciclomotori a due ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi. Sono inoltre esentati i veicoli adibiti a servizio di polizia, sicurezza, emergenza sociale, soccorso stradale e trasporto salme, purché muniti dei contrassegni adeguati.

Altrettanto esentati sono i mezzi per servizi manutentivi di pronto intervento e pubblica utilità, inclusi acqua, luce, gas, telefono e regolazione del traffico. Anche i veicoli per il trasporto e smaltimento rifiuti, la tutela igienico-ambientale e la gestione emergenziale del verde sono liberi di circolare.

L'ordinanza contempla inoltre esenzioni per i veicoli adibiti alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano. Sono autorizzati i veicoli regolamentati dalle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018, nonché quelli per car sharing, car pooling e servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro.

Infine, hanno diritto di circolare i veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503/1996 e successive modifiche. Queste deroghe assicurano che le esigenze di mobilità di cittadini con disabilità e servizi pubblici non vengano compromesse dal blocco ambientale.