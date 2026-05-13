Dominic Musetti forfait allo Slam parigino per infortunio al retto femorale

Il tennista italiano, Dominic Musetti, non riuscirà a partecipare agli Slam parigino e Roland Garros a causa dell'infortunio subito alla rtola femorale durante il match contro Cerundolo, probabilmente senza almeno 2 settimane di riposo e recupero per la guarigione sperata per i prossimi tornei.

Il tennista azzurro, Dominic Musetti , ha annunciato che non potrà partecipare allo Slam parigino in quanto riportato un infortunio alla rtola femorale durante il terzo turno giocato, perdendolo contro Cerundolo .

Musetti ha deciso di non presentarsi ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, esprimendo un gran dolore per la decisione. In precedenza aveva espresso dubbi sulla sua presenza a Parigi, ma dopo una giornata di prova in mattinata non si è presentato al torneo per la convalescenza. Dopo la sconfitta, Musetti ha commentato la situazione, spiegando di avere dei controlli da fare e sperando che l'infortunio non sia gravissimo.

Ha ricordato quanto sharing momenti difficili con il pubblico è stato per lui, che gli ha soutien in una fase molto particolare della sua carriera





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