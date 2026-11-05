Don Goccini dona il corpo alla scienza per la ricerca medica

Il sacerdote reggiano Don Goccini firmerà il consenso alla donazione dei tessuti post-mortem secondo la legge 10/2020, scegliendo di devolvere il proprio corpo alla scienza come ultimo atto di solidarietà umana.

Don Goccini, un sacerdote attivo nella provincia di Reggio Emilia, ha annunciato pubblicamente la propria intenzione didonare il corpo alla scienza al momento della sua morte. Questa decisione viene presa nell'ambito della Legge 10 del 10 febbraio 2020, che regola la raccolta e l'impiego di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto e ricerca scientifica in Italia.

La scelta etica del sacerdote reggiano

Il religioso ha dichiarato di aver scelto di firmare il consenso alla donazione per permettere agli scienziati di condurre esperimenti su organi e tessuti dopo la sua scomparsa. Don Goccini definisce questo gesto come il suo ultimo abbraccio all'umanità, un modo per chiudere il ciclo della vita con un dono significativo. La sua dichiarazione è stata riportata dal quotidiano Resto del Carlino, che ha raccontato i dettagli di questa decisione personale e profonda.

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Motivazioni personali e fede cristiana

Don Goccina sottolinea di essere nato con una grave malformazione genetica, una condizione che, grazie ai progressi della medicina moderna, gli ha permesso di vivere fino ad oggi in uno stato di salute relativamente buono. Per questo motivo, ritiene che la ricerca debba essere fortemente sostenuta, in quanto ha contribuito significativamente alla qualità della sua vita. Egli afferma che, come cristiani, non si deve semplicemente rispondere con un no categorico a ogni innovazione, ma bisogna trovare un dialogo che rispetti i principi della fede senza rinunciare alla comprensione del mondo.

Il ruolo della Chiesa nella questione

Attualmente, non esiste alcun pronunciamento ufficiale o posizione istituzionale specifica da parte della Chiesa Cattolica riguardo alla donazione del corpo alla scienza nel contesto normativo attuale. Tuttavia, Don Goccini osserva che il tema del fine vita e della sperimentazione coinvolge questioni sociali e personali complesse, che toccano la coscienza individuale di ciascun credente. Egli invita a superare la semplice opposizione per entrare in un dialogo costruttivo, mantenendo ferme le proprie convinzioni spirituali ma aprendosi alle potenzialità della scienza contemporanea.

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Il corpo come dono di solidarietà

Per il sacerdote, il corpo umano non deve essere considerato merely come tessuto biologico o materiale inerte, ma come l'essenza stessa di un individuo che compie un ultimo gesto di generosità. Don Goccini ricorda che la Scienza ha regalato all'umanità un aumento della aspettativa di vita di circa trent'anni negli ultimi cento anni, un contributo enorme che egli accetta di riconoscere attraverso il proprio sacrificio finale. La sua scelta di vivere nella solidarietà, riconoscendo che il suo corpo è una creazione divina, si estende ora verso la scienza come strumento di ulteriore aiuto per l'umanità.

Impatto sulla comunità e sulla ricerca

La decisione di Don Goccini risuona come un esempio di solidarietà concreta, dimostrando come la fede e la scienza possano non essere in opposizione ma complementari nella ricerca del bene comune. Attraverso la donazione dei propri resti biologici, il sacerdote intende continuare il lavoro di aiuto agli altri, offrendo alla ricerca medica materiale prezioso per comprendere malattie e condizioni come quella da cui è stato affetto lui. Questo atto lascia una traccia duratura nella sua comunità e nel panorama della bioetica italiana, stimolando una riflessione più approfondita sul valore del corpo dopo la morte e sul dovere morale di contribuire al progresso della conoscenza medica per le generazioni future.