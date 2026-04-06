Don Marco Pozza a Verissimo: la fede, la morte e il carcere

Il cappellano del carcere di Padova si racconta a Verissimo: la scomparsa del padre, la crisi vocazionale, il rapporto con Papa Francesco e il suo ministero tra i detenuti, un percorso intenso e profondo

Ho celebrato funerali, ho raccolto i cadaveri di persone suicidate in carcere. Ma quando ho visto mio padre morto, ho scoperto davvero la morte: così don Marco Pozza a Verissimo . Il cappellano del carcere di Padova si racconta a Silvia Toffanin: la recente scomparsa del padre, la crisi vocazionale superata grazie al Pontefice e la sua 'tribolata' storia d'amore con Dio. Un sacerdozio vissuto sulla linea di confine, affrontando gli abissi dell’animo umano e le fragilità della propria fede.

Nel salotto televisivo ha ripercorso le tappe più intense e dolorose della sua vita umana e spirituale. Il 46enne, entrato in seminario da bambino all’età di 10 anni e oggi noto come il cappellano del carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” di Padova, si è raccontato senza filtri, restituendo il ritratto di un uomo in costante dialogo, e talvolta in conflitto, con il divino. La perdita del padre, avvenuta lo scorso 3 marzo, ha rappresentato un momento cruciale. Un lutto che ha costretto il sacerdote a misurarsi con la morte da una prospettiva inedita, nonostante la sua lunga esperienza sul campo. “Quando ho visto mio padre morto, ho scoperto che nel pacchetto della vita c’è anche la morte. Abbiamo avuto un’avvisaglia tre mesi prima, abbiamo avuto il tempo di prepararci. Ho preparato io l’omelia per il funerale di papà”. L’approccio anticonvenzionale di don Pozza si riflette nel modo in cui descrive il suo legame con Dio, definito come un rapporto mai lineare e attraversato da costanti interrogativi: “Abbiamo una storia d’amore tribolatissima”. Ricorrendo a una metafora domestica, ha aggiunto: “Se fosse una relazione tra due persone, direi che viviamo sotto lo stesso tetto, ma spesso dormiamo in stanze separate”. A mettere alla prova la sua fede è soprattutto l’incontro quotidiano con la sofferenza e la violenza: “Davanti al dolore, in particolare quando colpiscono i più piccoli, mi viene spontaneo chiedergli: perché lo permetti?”. In questo percorso non sono mancati i momenti di profonda crisi, in cui la stessa vocazione ha vacillato. È proprio in uno di questi passaggi che si è rivelato fondamentale il legame speciale con Papa Francesco. “In un momento delicatissimo della mia vita, ho incontrato Papa Francesco. Per me è stato un secondo papà, un uomo capace di parlare ai fuoriclasse. Mi ha preso per mano”, ha confidato il cappellano. Nel pieno dei suoi dubbi, il Pontefice gli ha rivolto parole che don Marco porta nel cuore come una carezza: “Mi ha detto: ‘Cerca la tua libertà’. E poi: ‘Vai e cerca la tua strada. Se scegli un’altra via, diversa dal sacerdozio, promettimi che se ti chiamo tu mi rispondi, perché io voglio bene a Marco, non a don Marco’”. Il ministero di don Pozza si svolge in uno dei luoghi più complessi: il carcere di massima sicurezza di Padova. Qui ha incrociato le strade di criminali feroci, tra cui il responsabile di 17 omicidi e condannato a 13 ergastoli, poi deceduto nel 2020. Rievocando quegli incontri, il sacerdote ha tenuto a precisare il suo ruolo e la sua visione della colpa e della redenzione: “Il male non va mai giustificato. Donato Bilancia mi ha concesso il lusso di scendere dentro all’abisso del suo cuore. Mi ha mostrato di che pasta è fatto il male”. La sua missione tra le sbarre, spiega, non è quella di assolvere la violenza, ma di comprenderne la genesi e la responsabilità: “Tu non puoi capire chi è Abele se lo tieni staccato da Caino. E non puoi capire Caino se lo tieni staccato da Abele”. E ha concluso con una riflessione potente sul suo mandato: “Sono il parroco di Caino, che non significa accarezzare Caino, ma significa chiedergli, quando lo incontri: ‘Dov’è tuo fratello Abele?’”.\Il racconto di don Marco Pozza a Verissimo offre uno sguardo toccante sulla vita di un uomo di fede che si confronta quotidianamente con la sofferenza umana, la morte e i propri dubbi spirituali. Attraverso le sue parole, il pubblico ha potuto conoscere il lato più intimo del cappellano del carcere di Padova, un uomo che ha scelto di vivere il suo sacerdozio in mezzo agli ultimi, tra le sbarre di una prigione, e di dialogare con Dio in un rapporto a volte conflittuale, ma sempre autentico. La scomparsa del padre ha rappresentato un punto di svolta, costringendolo a riflettere sulla propria fede e sulla natura della morte. Le parole di Papa Francesco sono state un faro nel buio, un sostegno fondamentale durante i momenti di crisi. La sua missione tra i detenuti, in particolare, dimostra una profonda comprensione del male e della necessità di non giudicare, ma di cercare la redenzione anche nei cuori più oscuri. Don Pozza sottolinea l'importanza di non giustificare il male, ma di comprenderne le origini, di dialogare con i 'Caino' del nostro tempo per cercare di capire dove sia il loro 'Abele'. La sua testimonianza è un invito alla riflessione sul significato della vita, della sofferenza e della speranza, anche nei luoghi più disperati.\Il suo percorso è costellato di sfide, conflitti interiori e incontri significativi che hanno plasmato la sua visione del mondo e della fede. La sua storia è un esempio di come la fede possa essere vissuta in modo autentico e profondo, anche in un contesto difficile e complesso come quello del carcere. Il racconto rivela la sua umanità, la sua fragilità e la sua capacità di mettersi in discussione, di interrogare Dio e di cercare risposte. La testimonianza di don Pozza è una testimonianza di speranza, un invito a non arrendersi mai, a cercare la luce anche nelle tenebre e a credere nella possibilità di redenzione per tutti, anche per i 'Caino' del nostro tempo. La sua esperienza con Papa Francesco ha dimostrato l'importanza del supporto spirituale e della guida in momenti di crisi e ha rafforzato la sua determinazione nel seguire la propria vocazione. La sua missione non è semplice e comporta una profonda riflessione sulla natura del male, della colpa e della redenzione. Il suo approccio riflette la complessità della vita umana e la necessità di affrontare le sfide con coraggio e compassione. La sua presenza in carcere non è soltanto un atto di servizio, ma anche un invito a interrogarsi sulla giustizia, sulla compassione e sulla capacità di perdonare





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