Don Stefano Fracassi, il parroco di Pietracatella, potrebbe essere una figura chiave per risolvere il mistero di Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Ielsi, morte per sospetto avvelenamento da ricina nei giorni a ridosso del Natale. L'ultima confessione di Antonella, scelse di aprire il proprio cuore a Don Stefano lo scorso 25 dicembre, potrebbe illuminare zone d'ombra, rivelando eventuale astio pregresso, tensioni domestiche inespresse o rancori covati in silenzio contro Antonella o il marito Gianni. I sospettati diventano quattro Intanto il cerchio dei sospettati si stringe. Sarebbero quattro adesso, con specifica attenzione su due donne. Tra queste potrebbe esserci Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita. Già sentita tre volte dagli investigatori, sarà convocata una quarta. L'interrogatorio però non avverrà prima della prossima settimana. La donna ha ospitato nella sua casa Gianni e la figlia Alice, gli unici due sopravvissuti alla cena fatale dei giorni di Natale, fino a qualche giorno fa quando i due hanno deciso di trasferirsi a Campobasso.

Don Stefano Fracassi , il parroco di Pietracatella, potrebbe essere una figura chiave per risolvere il mistero di Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Ielsi, morte per sospetto avvelenamento da ricina nei giorni a ridosso del Natale.

L'ultima confessione L'ultima confessione di Antonella, scelse di aprire il proprio cuore a Don Stefano lo scorso 25 dicembre, potrebbe illuminare zone d'ombra, rivelando eventuale astio pregresso, tensioni domestiche inespresse o rancori covati in silenzio contro Antonella o il marito Gianni. I sospettati diventano quattro Intanto il cerchio dei sospettati si stringe. Sarebbero quattro adesso, con specifica attenzione su due donne. Tra queste potrebbe esserci Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita.

Già sentita tre volte dagli investigatori, sarà convocata una quarta. L'interrogatorio però non avverrà prima della prossima settimana. La donna ha ospitato nella sua casa Gianni e la figlia Alice, gli unici due sopravvissuti alla cena fatale dei giorni di Natale, fino a qualche giorno fa quando i due hanno deciso di trasferirsi a Campobasso





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