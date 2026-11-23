Evacuazione di 12 mila spettatori dal concerto di Don Toliver a Manchester. La polizia ha segnalato una sostanza sconosciuta, sospettata essere gas lacrimogeno, che ha causato evacuazione e ricoveri.

L'evento musicale dedicato al rapper statunitense Don Toliver ha subito una brusca interruzione nella sera di domenica ventitré novembre, quando le autorità hanno ordinato l'immediata evacuazione di migliaia di spettatori dalla Co-op Live Arena di Manchester. La decisione critica è stata presa in seguito a segnalazioni relative al rilascio imprevisto di una sostanza sconosciuta all'interno della struttura, evento che ha creato un clima di allarme diffuso tra il pubblico presente.

Dettaglio Evacuazione e Numero Spettatori

La Greater Manchester Police ha confermato che il pubblico, composto da oltre dodicimila persone, è stato scortato con ordine fuori dall'arena per garantire la sicurezza di tutti i presenti. L'operazione di messa in sicurezza ha coinvolto l'intera platea, richiedendo una gestione coordinata per evitare disagi maggiori durante la fuoriuscita dall'edificio.

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Le autorità hanno lavorato incessantemente per identificare la natura esatta della sostanza che ha causato l'urgenza, dichiarando che le indagini sarebbero proseguite per stabilire con certezza cosa fosse stato rilasciato. La polizia ha sottolineato che la priorità immediata era la rimozione sicura di tutte le persone dalla zona a rischio, indipendentemente dalle cause specifiche dell'evento.

Risposta Medica e Vittime Ferite

Il North West Ambulance Service è intervenuto rapidamente sul posto, impiegando i propri clinici per valutare lo stato di salute di oltre cinquanta individui che avevano manifestato disturbi fisici. I medici hanno riportato sintomi specifici, principalmente irritazioni agli occhi e problemi respiratori, indicativi di un'aggressione chimica o di un agente irritante.

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Un solo individuo è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche più approfondite dopo l'incidente, mentre il resto delle persone colpite è stato sottoposto a valutazione e trattamento direttamente all'interno della sede dell'evento. Questo approccio ha permesso di gestire il carico di lavoro sanitario senza sovraccaricare le strutture ospedaliere locali, sebbene la preoccupazione per la salute pubblica rimanesse alta.

La mancanza di identificazione immediata della sostanza ha generato incertezza, ma le prime segnalazioni del servizio di ambulanza indicavano che l'agente era ritenuto essere gas lacrimogeno. Questa ipotesi sembra corroborata dai sintomi riportati dai presenti, tipici dell'esposizione a tali composti chimici usati per il controllo delle folle.

Tempistiche e Contesto dell'Evento

Il rilascio della sostanza è avvenuto verso la fine dello spettacolo, quando la maggior parte del pubblico era già presente e immersa nell'esperienza musicale. Questa tempistica critica ha reso la reazione delle autorità ancora più complessa, dato che gestire una folla numerosa nelle fasi finali di un concerto richiede protocolli di emergenza specifici e rapidi.

Nonostante la natura sospetta dell'incidente, le autorità britanniche hanno mantenuto un tono controllato, concentrando le loro risorse sulla salute pubblica e sull'ordine pubblico. L'indagine ufficiale è attualmente in corso per determinare se si tratti di un incidente, di un errore o di un atto intenzionale, con la speranza di fornire risposte chiare ai cittadini e ai media nel più breve tempo possibile.