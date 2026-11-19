Il Gip di Trani dispone il braccialetto elettronico per don Vito Montingelli, arrestato a ottobre. Divieto di avvicinamento alla vittima e reazione della famiglia.

Il Gip del Tribunale di Trani ha disposto oggi la liberazione di don Vito Montingelli, il sacerdote di 56 anni precedentemente arrestato e sottoposto a misura cautelare. Domenico Zeno, il Giudice per le Indagini Preliminari competente, ha revocato il regime degli arresti domiciliari e imposto l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Questo provvedimento segue l'arresto avvenuto lo scorso 10 ottobre nel comune di Corato, in provincia di Bari, dove la Polizia aveva tratto in custodia il parroco accusato di gravi reati sessuali.

Dettagli della misura cautelare e limiti imposti

La nuova misura cautelare, emessa su richiesta della Procura di Trani, include un rigoroso divieto di avvicinamento alla vittima, che era già maggiorenne al momento dei presunti fatti. Il giudice ha mantenuto il controllo sulla libertà personale dell'imputato attraverso il dispositivo elettronico, garantendo la tracciabilità del suo movimento per prevenire qualsiasi nuovo contatto con il ragazzo che ha sporto denuncia. Le indagini, coordinate dalla squadra mobile di Bari, hanno preso il via dopo la denuncia ufficiale ricevuta dalle autorità competenti.

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Reazioni della difesa e posizione della famiglia

Il primo avvocato di don Vito Montingelli, Rinaldo Alvisi, insieme al collega Salvatore D'Aluiso, ha commentato la decisione del Gip definendola un "primo passo" nel processo giudiziario in corso. La famiglia del sacerdote ha espresso fiducia nella procedura legale, sottolineando che don Vito si dichiara sereno e confida pienamente nell'operato della giustizia. Le dichiarazioni dei legali e dei congiunti mirano a sottolineare la presunzione di innocenza e la corretta applicazione delle norme procedurali, pur nel rispetto del severo divieto di avvicinamento imposto dalla Corte.

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Dettagli delle indagini e accuse ricevute

Le accuse che gravano su don Vito Montingelli riguardano violenza sessuale aggravata dall'abuso di autorità e atti di violenza ai danni di un ragazzo della comunità parrocchiale affidata alle sue cure spirituali fino all'anno scorso. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, il sacerdote avrebbe carpito la fiducia del giovane, approfittando del suo ruolo di guida spirituale per costringerlo a subire abusi. Gli accertamenti investigativi sono iniziati dopo la denuncia, che copre un arco temporale che va dalla fine del 2024 all'inizio del 2025, periodo in cui si sarebbero verificati i fatti contestati.

Ruolo delle testimonianze e prossime fasi

La denuncia della presunta vittima è stata rafforzata dalle testimonianze di parrocchiani e amici, ascoltati dagli inquirenti durante le fasi preliminari. Questi testimoni hanno riferito di aver ascoltato il ragazzo confidarsi nel corso del tempo riguardo alle molestie subite, fornendo un supporto cruciale al quadro accusatorio. La Procura di Trani continuerà a monitorare la situazione, mentre don Vito Montingelli resta sotto stretto controllo elettronico fino alla definizione definitiva del giudizio, assicurando che non vi sia alcun avvicinamento alla persona offesa.