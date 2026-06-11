Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Donald Trump annulla gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran

Politica News

Donald Trump annulla gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran
Donald TrumpIranDiscussioni
📆6/11/2026 7:11 PM
📰HuffPostItalia
21 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 89%

Donald Trump ha annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, dopo che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate.

Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera.

Le discussioni e i punti finali sono stati approvati, sia a livello concettuale che nei dettagli, da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. Il blocco navale rimarrà pienamente in vigore fino alla finalizzazione di questo accordo - data e luogo della firma saranno annunciati a breve

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HuffPostItalia /  🏆 6. in İT

Donald Trump Iran Discussioni Accordi Blocco Navale Finalizzazione

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump annuncia la pace con l’Iran 37 volte: la cronologia delle promesse mancateTrump annuncia la pace con l’Iran 37 volte: la cronologia delle promesse mancateDal 23 marzo a oggi il presidente Usa ha annunciato decine di volte un accordo imminente con Teheran. Leggi e guarda su TG LA7
Read more »

Trump dichiara prossimità di un accordo USA-Iran durante la guerraTrump dichiara prossimità di un accordo USA-Iran durante la guerraIl presidente Donald Trump ha ribadito più volte, in 38 occasioni, che gli Stati Uniti e l'Iran sono vicini a un accordo, promettendo l'apertura dello Stretto di Hormuz subito dopo la firma, ma le dichiarazioni non si sono concretizzate.
Read more »

Trump annuncia che gli Stati Uniti attaccheranno l'IranTrump annuncia che gli Stati Uniti attaccheranno l'IranIl presidente americano Donald Trump ha detto mercoledì che gli Stati Uniti attaccheranno l'Iran
Read more »

Donald Trump's Iran sanctions escalation triggers record high US inflationDonald Trump's Iran sanctions escalation triggers record high US inflationAfter Donald Trump's sanctions on Iran escalated, triggering a blockade of maritime traffic in the Strait of Hormuz, the price of oil soared, leading to significant inflation in the US. The Bureau of Labor Statistics reported a 4.2% annual increase in consumer prices in May, even higher than the war-related inflation, underlining the rising inflationary pressures.
Read more »



Render Time: 2026-06-11 22:10:47