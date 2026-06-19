Donald Trump, attacchi alla Meloni e alle alleanze - Tutte le notizie

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dicendo di essere stato ingannato sulle sue dichiarazioni. Sono altri gli ultimi accadimenti raccontati dalla nota agenzia visiva: l'ex bomber Igor Protti, il suicidio del bimba di tre anni in un parco e la collezione fondiostonon apprezza la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sembra essere la frase giusta quando si tratta di una collezione fondi

Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono totalmente inventate. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , in un video condiviso su Instagram, ha risposto alle dichiarazioni pubblicate da La7 secondo cui il Presidente Usa avrebbe detto 'Meloni?

Mi ha implorato per una foto, mi ha fatto pena'. Meloni ha replicato dicendo 'Io e l'Italia non imploriamo mai' (... ). L'ex bomber Igor Protti è morto a 58 anni.

La lettera di addio ha incitato alla speranza che il suo viaggio fosse un arrivederci. Trump ha detto che Meloni gli ha implorato di fare una foto con lei e che ha fatto pena. La replica della premier Giorgia Meloni è stata 'Io e l'Italia non imploriamo mai'





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