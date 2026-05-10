Donald Trump e la guerra in Iran, la fragile tregua e la sua golfata

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a monitorare la situazione in Iran, dopo la sua ultima proposta di pace, mentre la fragile tregua regge. Il presidente ha trascorso buona parte della giornata al LIV Golf Tournament di Sterling, in Virginia, presso il Trump National Golf Club Washington Dc. Inoltre, ha postato diverse foto del green, altre del restauro della grande vasca di fronte al Lincoln Memorial e attacchi contro l'ex direttore dell'Fbi James Comey, suo acerrimo nemico, che andrà a processo il 15 luglio, chiamato a rispondere dei nuovi capi d'accusa penali per aver minacciato il tycoon.

Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell' Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge.

Il presidente Donald Trump ha ribadito di "aspettarsi di avere notizie molto presto" da Teheran e ha passato buona parte della giornata al LIV Golf Tournament di Sterling, in Virginia, presso il Trump National Golf Club Washington Dc. Su Truth, il suo social media, ha postato diverse foto del green, altre del restauro della grande vasca di fronte al Lincoln Memorial e alcuni attacchi contro l'ex direttore dell'Fbi James Comey, suo acerrimo nemico, che andrà a processo il 15 luglio, chiamato a rispondere dei nuovi capi d'accusa penali per aver minacciato il tycoon.

Nel frattempo, gli sforzi diplomatici hanno registrato il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il segretario di Stato Marco Rubio, all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente JD Vance





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