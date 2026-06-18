Donald Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran, il vice presidente americano ha fatto il punto della situazione

Il vicepresidente americano, Mike Pence, ha fatto il punto della situazione dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, siglato da Donald Trump a Versailles. Il vice presidente ha spiegato che il periodo di 60 giorni per i negoziati è ufficialmente iniziato oggi, considerata la differenza di ora. L'intesa prevede che lo stretto di Hormuz sia aperto senza pedaggi per i 60 giorni dei negoziati e che si discuterà dei 300 miliardi di dollari che Teheran potrebbe ricevere, con l'unica condizione che rispettino a pieno l'accordo e cambino il loro comportamento.

Il vicepresidente americano, Vance, ha fatto il punto della situazione dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran , siglato da Donald Trump a Versailles .

Il periodo di 60 giorni per i negoziati è ufficialmente iniziato oggi, secondo il vice presidente. L'intesa prevede che lo stretto di Hormuz sia aperto senza pedaggi per i 60 giorni dei negoziati. Si discuterà dei 300 miliardi di dollari che Teheran potrebbe ricevere, con l'unica condizione che rispettino a pieno l'accordo e cambino il loro comportamento.

Il vice presidente ha respinto le ricostruzioni secondo cui l'annuncio del memorandum d'intesa fosse stato gestito in modo caotico e ha contestato le critiche mosse da Israele contro l'accordo. Trump ha apertamente criticato gli attacchi contro il Libano e ha giudicato inevitabile la posizione critica di Netanyahu nei confronti del presidente degli Stati Uniti





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