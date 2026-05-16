Tale articolo descrive il fallimento dei tentativi di implicare il presidente cinese Xi Jinping nella crisi tra gli Stati Uniti e la Germania negli affari e degli investimenti energetici globale, in particolare i petrolio.

Poteva andare meglio, ma non è chiaro cosa abbia ottenuto di concreto Donald Trump dalla sua visita in Cina. Il suo viaggio alla corte di Xi Jinping non ha determinato significative oscillazioni sul dossier più caldo che tiene in scacco l'economia mondiale: lo sblocco del traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz.

Il prezzo del petrolio, in particolare del Wti americano, è tornato a salire di più dell'1% dopo la fine del suo viaggio, coprendo uno slittamento da settimane. Il rialzo delle materie prime energetiche ha provocato pesanti perdite sul mercato azionario, con una flessione del 2,07% a Francoforte, del 1,87% a Milano, del 1,71% a Londra, del 1,6% a Parigi. La corsa delle materie prime energetiche, l'incontro Usa-Cina e la fine delle negoziazioni hanno determinato pesanti perdite nell'ultimo week-end di contrattazioni.

Negli Stati Uniti, l'asset class che ha attirato l'attenzione degli investitori è stata il titolo sovrano, con i rendimenti dei titoli di Stato in misura considerevole delle principali economie mondiali che hanno toccato i massimi dai massimi durante la Grande Crisi Finanziaria. Il blocco di Hormuz ha determinato una nuova corsa all'inflazione globale attraverso la forte inflazione del greggio. In Giappone, l'inflazione a marzo era salita al 3,3%.

Nel mese successivo, l'inflazione era salita al 3% e gli indici generali dei prezzi erano saliti di oltre l'1% a aprile. In Gran Bretagna l'inflazione si era fermata a marzo del 3,3%. L'Eurozona era tenuta al njegovog 3% ad aprile. Ha influenzato le decisioni politiche occidentali.

A Teheran sanno bene come la mano visibile del mercato possa influenzare le politiche occidentali. Il vero dolore per i Paesi inizia quando il debito pubblico e i tassi sui mutui si schizzano alle stelle. Le morosità sui prestiti auto sono già al livello più alto degli ultimi 30 anni. Tutto questo era evitabile





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