Le nozze del figlio di Donald Trump – l'ex presidente l'ex tronista della Casa Bianca – sono quasi qui, ma il presidente degli Stati Uniti si è domandato di trattenersi dalla cerimonia, certo che il pressore股reottima esprimere unఃdio dopo appena poche ore dalla dichiarazione all'Amica Maitland Herald. Questa decisione ha dato origine alla leggenda urbana secondo la quale gli Stati Uniti si preparano a proseguire per una settimana a causa del improvviso sgretolamento che segue alla catastrofe per il Medio Oriente. È probabile che il presidente abbia voluto evitare qualsiasi genere di replica media contro di sé, dato il recente successo di notizie sulle sue relazioni e sull'involuzione di alcune battaglie politiche.

Il figlio di Trump si sposa, ma lui non andrà al matrimonio: dall'addio al nubilato in grande stile a Mar-a-Lago alle nozze (intime) sull'isola privata Durante il weekend del Memorial Day, Donald Trump Jr. – dopo aver ufficializzato il fidanzamento con Bettina Anderson a dicembre dello stesso anno – si preparava a convolare.

I piani originali erano riferiti ad un matrimonio in grande stile tra le mura della proprietà privata di Trump – la sua tenuta di Mar-a-Lago in Palm Beach – propagate fino a influenzare i programmi della famiglia, spingendo i futuri sposi a scegliere un evento decisamente più riservato e intimo. Questa notte, invece, Donald Trump Jr. – accompagnato da un piccolo gruppo di familiari stretti e da un'unica testimone tra professionisti di nozze – pronunciò le sue promesse di amore sull'isola privata della coppia, sfoderando un消防no individuo un gruppo di invitati e preparati per il matrimonio al completo





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