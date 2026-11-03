Donald Trump promuove bombardamenti in Iran per influenzare il voto di metà mandato, rischiando di diventare una anatra zoppa se i Repubblicani perdono il controllo del Congresso.

Donald Trump ha lanciato una nuova minaccia di bombardamenti contro l' Iran, dichiarando che l'esercito degli Stati Uniti assemblerà un potente colpo di martello contro il paese mediorientale. Questa dichiarazione arriva nel periodo cruciale delle elezioni di metà mandato, un momento in cui il presidente statunitense rischia di perdere il controllo del Congresso a causa della guerra definita fallimentare in corso. La promessa di forza militare sembra essere uno strumento tattico per cercare di convincere gli elettori a mantenere la loro fedeltà al Partito Repubblicano in questa fase elettorale delicata.

La strategia militare come leva politica

Sebbene possa sembrare paradossale che un leader insista sulle azioni belliche quando il consenso pubblico diminuisce, la mossa di Donald Trump non è affatto priva di logica interna. L'attuale inquilino della Casa Bianca, che si era fatto eleggere promettendo di essere il presidente che non ama la guerra, ha finito per lasciarsi tentare dalla potenza delle armi e dalla dinamica del conflitto. La campagna d'Iran ha creato un risentimento tra i suoi elettori, che ormai collegano direttamente la continuazione della guerra al ritorno dell'inflazione nell'economia americana. Tuttavia, per Donald Trump, le elezioni rappresentano solo una scocciatura da sopportare e non un punto di svolta decisivo nella sua presidenza, specialmente riguardo alla politica internazionale.

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Divisioni interne al Partito Repubblicano

Steve Bannon, figura chiave del movimento Make America first e ex consigliere di Donald Trump, ha evocato la prospettiva di una guerra civile all'interno del Partito Repubblicano in caso di disastro elettorale. Bannon fa parte di quei sostenitori che rimproverano aspramente a Trump la gestione della guerra in Iran e la sua alleanza con i miliardari della tecnologia, a scapito della classe media americana. Questi gruppi, che oggi si preparano già all'uscita di scena del presidente, vedono la sconfitta elettorale come l'opportunità per porre fine all'era Trump e correggere la rotta delle scelte internazionali intraprese. La tensione interna riflette una frattura profonda tra la base militarista e quella economica della coalizione repubblicana.

I rischi dell'anatra zoppa per l'America

Se i Repubblicani dovessero perdere il controllo della Camera dei Rappresentanti, le conseguenze per Donald Trump sarebbero molto diverse rispetto a una batosta anche al Senato. In caso di perdita del potere legislativo, il presidente americano diventerebbe un'anatra zoppa, un termine usato negli Stati Uniti per indicare i presidenti a fine mandato che hanno perso il contropotere del parlamento. A contare non sarà tanto la sua volontà personale di continuare a fare di testa propria, ignorando le regole, quanto l'opinione degli altri attori politici. Gli altri presidenti americani subiscono regolarmente una battuta d'arresto in queste occasioni, ma l'equilibrio dei poteri cercherà di essere ristabilito dopo anni di ignoranza verso le istituzioni.

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Impatto geopolitico e responsabilità di Hegseth

Un Congresso interamente nelle mani dei Democratici avrà la possibilità concreta di indagare sulla corruzione nella cerchia ristretta del presidente e di punire l'inefficienza del segretario alla difesa Pete Hegseth. I legislatori possono dare battaglia su ogni dollaro stanziato per una guerra senza fine e senza obiettivi chiari in Iran, bloccando il riavvicinamento di Washington alla Russia di Putin. La perdita di questo potere legislativo segnala che Donald Trump ha chiaramente fallito nel suo tentativo di imporre un ordine imperiale statunitense al resto del mondo. I partner e i rivali di Washington, come il Canada, trarranno le dovute conseguenze incoraggiando una modifica dei rapporti di forza globali verso un modello più equilibrato.

Prospettive future della presidenza americana

Il mondo non si è ancora liberato di Donald Trump, ma da domani gli Stati Uniti si ritrovano con un presidente fortemente indebolito a livello internazionale. Gli effetti della possibile disfatta elettorale non si vedranno subito sul piano internazionale, poiché Trump è abituato a infischiarsene delle regole e a continuare le sue azioni autonome. Tuttavia, il rischio è di essere schiacciato dal peso delle istituzioni di cui si avrà perso il controllo, che cercheranno di far rispettare l'equilibrio dei poteri totalmente ignorato negli ultimi due anni. La portata della sconfitta annunciata determinerà quindi se il presidente riuscirà a mantenere le sue prerogative in politica estera e nella difesa o se dovrà cedere terreno alle nuove dinamiche del potere legislativo.