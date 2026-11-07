Donald Trump offre a Dana White l'incarico di portavoce della Casa Bianca

Il presidente USA Donald Trump annuncia su Truth che Dana White diventerà il nuovo portavoce della Casa Bianca, affiancato da star del MMA per contrastare la sinistra.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha effettuato un annuncio di notevole impatto attraverso la piattaforma Truth, dichiarando con entusiasmo che Dana White, figura di spicco nell'ambito degli sport da combattimento, riceve l'offerta ufficiale per ricoprire il ruolo di portavoce della Casa Bianca. Nella comunicazione, Trump definisce White come un combattente e un guerriero senza paura, sottolineando la volontà di integrare il mondo delle arti marziali miste nella comunicazione istituzionale americana.

La proposta di Trump a Dana White

Donald Trump ha specificato di aver chiesto esplicitamente a Dana White di assumere anche il ruolo di reclutatore per il suo team, invitandolo a portare con sé una serie di collaboratori di alto profilo internazionale. L'obiettivo dichiarato è costruire una struttura di comunicazione e influenza che vada oltre gli schemi tradizionali, sfruttando la popolarità globale di queste personalità per raggiungere nuovi pubblici e consolidare il messaggio politico dell'amministrazione.

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Il ruolo di star internazionali nel team

Il presidente ha elencato i nomi dei collaboratori che Dana White dovrebbe includere nel gruppo di lavoro, tra cui Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harris. Trump ha precisato che alcuni di questi atleti non sono cittadini statunitensi, ma ritiene che la loro esperienza e il loro carisma siano fondamentali per la missione da svolgere, dimostrando una visione aperta su competenze e origini diverse.

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L'obiettivo contro la "Sinistra folle"

Secondo quanto affermato da Donald Trump, la presenza di queste figure è necessaria per difendere gli interessi dell'amministrazione dalla cosiddetta "Sinistra folle". Il presidente ha descritto il ruolo di Dana White come portavoce come senza precedenti nella storia americana, suggerendo che la sua capacità di connettersi con il pubblico e di gestire la pressione mediatica sarebbe superiore a quella dei portavoce istituzionali convenzionali. L'invito finale è stato un appello diretto a Dana White perché accetti l'incarico proposto.