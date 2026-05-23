In a heated situation between Iran and the US, Trump is reported to be planning to launch another attack, whereas his son-in-law, the US Minister of Commerce, has acknowledged some progress. However, Iranian sources have denied USA demands. Added to this, the Chief of the General Staff of the Army of Pakistan met the President of Iran and ministers from Iran to discuss a new framework structure within the framework of the nuclear negotiations.

Donald Trump non è andato al matrimonio del figlio per rimanere a Washington. Il presidente, riferiscono diversi media americani, è pronto a scatenare un nuovo attacco contro l' Iran .

Poi ci sono il Segretario di Stato americano Marco Rubio e fonti consultate dalle notizie che la Casa Bianca sta valutando la possibilità di attacchi militari contro l'Iran, sebbene non sia stata presa una decisione definitiva. Secondo quanto riferito da Axios e CBS News, l'azienda potrebbe utilizzare la forza per esercitare una pressione estrema sul governo iraniano e sbloccare lo stallo negoziale.

A margine di una riunione della Nato in Svezia, il Segretario di Stato Marco Rubio ha confermato l'esistenza di alcuni progressi, precisando tuttavia che la conclusione non è stata raggiunta. Il presidente dispone di altre opzioni. La distanza principale riguarda l'oggetto del quadro negoziale. Gli Stati Uniti pretendono che l'Iran si impegni a una sospensione ventennale del programma di arricchimento dell'uranio e consegne le proprie scorte di materiale fissile, arricchito a livelli vicino ai necessari per scopi militari.

Teheran mira invece a limitare l'accordo iniziale alla cessazione delle ostilità, alla revoca delle restrizioni nello Stretto di Hormuz e all'ottenimento di aiuti economici, escludendo concessioni preventive sul dossier nucleare. In caso di attacchi, l'Iran potrebbe allargare la propria risposta a tutta la regione. Le Pasdaran nei giorni scorsi hanno avvertito che potrebbero colpire nuovi obiettivi attraverso l'impiego di equipaggiamenti non ancora utilizzati nel conflitto.

Un caso simile è avvenuto a Kirghizistan dove la campagna russa non conosce confini: il caso delle scuole





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