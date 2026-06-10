Donald Trump's Iran sanctions escalation triggers record high US inflation

After Donald Trump's sanctions on Iran escalated, triggering a blockade of maritime traffic in the Strait of Hormuz, the price of oil soared, leading to significant inflation in the US. The Bureau of Labor Statistics reported a 4.2% annual increase in consumer prices in May, even higher than the war-related inflation, underlining the rising inflationary pressures.

PIZZA SURGELATA. Addio a Robert Coles, lo psichiatra che raccontò la storia della prima bambina nera in una scuola di soli bianchiA febbraio l'inflazione americana era al 2,4%, al di sotto dei livelli ereditati - complice la guerra in Ucraina - dall'amministrazione Biden, il mercato del lavoro non era motivo d'ansia e la Casa Bianca ne andava fiera.

Poi Donald Trump ha bombardato l'Iran, provocando il blocco immediato del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, e il prezzo del petrolio è schizzato, con picchi oltre i 100 dollari al barile. Oggi, dopo i recenti dati sull'occupazione che hanno registrato la creazione di 172 mila nuovi posti di lavoro, il doppio di quelli previsti, il Bureau of Labor Statistics ha consegnato al tycoon l'altra parte del conto.

A maggio i prezzi al consumo sono cresciuti del 4,2% su base annua, e segnando +0,5% su base mensile. Quasi il doppio rispetto a tre mesi fa, quando è iniziato il conflitto in Medio Oriente, e allo stesso tempo il livello più alto toccato da aprile 2023. Un risultato in linea con le aspettative dei mercati, ma non per questo più rassicurante. E che contraddice la lettura del tycoon di un'inflazione com





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