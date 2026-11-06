Donald Trump trasforma Washington tra arco trionfale, vasca e sala da ballo

Donald Trump ridisegna Washington con arco trionfale, vasca del Lincoln Memorial e nuova sala da ballo alla Casa Bianca, progetti contestati in tribunale e nelle urne.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta ridisegnando Washington, trasformando la capitale in un monumento alla sua visione della grandezza americana. Il piano comprende cambiamenti unilaterali e rapidi, che gli oppositori hanno contestato in tribunale definendoli una presa di potere. Il quadro dei progetti, delle loro criticità e delle prossime tappe emerge dal notiziario Reuters del 5 novembre.

Tra i progetti più discussi figurano un arco trionfale, la ristrutturazione della vasca del Lincoln Memorial e una nuova sala da ballo alla Casa Bianca. Ciascuno di questi interventi ha già incontrato ricorsi, perizie e contestazioni pubbliche, che ne mettono in dubbio la base giuridica e i costi.

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Arco trionfale vicino ad Arlington: dettagli e ricorsi

Il progetto dell'arco trionfale prevede una struttura vicina al cimitero di Arlington, su una rotatoria sull'altra sponda del fiume Potomac rispetto al Lincoln Memorial. L'opera, con statue di aquile e una figura simile alla Statua della Libertà in cima, sarebbe alta circa 250 piedi, pari a 76 metri.

Trump ha detto che l'arco potrebbe ospitare anche un complesso militare con droni e cecchini, ma i piani pubblici del progetto non includevano dettagli su queste funzioni. Il sito si trova inoltre vicino alla rotta di avvicinamento finale degli aerei al Ronald Reagan Washington National Airport.

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I veterani hanno fatto causa per bloccare l'arco, sostenendo che getterebbe alcune tombe di Arlington in ombra. L'amministrazione Trump ha replicato che l'opera rende onore ai veterani. Giovedì un giudice ha bloccato temporaneamente l'inizio dei lavori, poche ore dopo l'approvazione del progetto da parte di una commissione guidata da un nominato di Trump.

Il giudice ha sollevato dubbi sulla base giuridica della costruzione, oltre che su traffico, rumore e altri disagi. L'amministrazione sostiene invece che il Congresso abbia autorizzato l'arco più di 100 anni fa, insieme alla costruzione di un ponte sul Potomac.

Lincoln Memorial Reflecting Pool: costi e polemiche sulla vasca

La vasca del Lincoln Memorial Reflecting Pool è al centro di una ristrutturazione che Trump aveva annunciato ad aprile, presentandola come un intervento da non più di 2 milioni di dollari. L'amministrazione ha poi portato avanti un lavoro di oltre 16 milioni di dollari sulla vasca lunga 2.000 piedi, pari a 610 metri.

I contractor non selezionati tramite una gara d'appalto competitiva hanno lavorato per completare l'opera entro la festa dell'Indipendenza del 4 luglio. Trump ha dichiarato completata la ristrutturazione a giugno, ma poco dopo sono comparsi vernice sfaldata e alghe che hanno trasformato le acque azzurre in verde.

Il segretario all'Interno Doug Burgum ha difeso il contractor originario, poi incaricato di riparare la vasca. Trump e altri funzionari hanno attribuito i danni a vandali, senza citare prove. Le autorità hanno arrestato l'ex canoista olimpico statunitense David Hearn, accusato di aver danneggiato la vasca; Hearn ha negato le accuse.

In un documento depositato in tribunale, la procuratrice federale Jeanine Pirro e il vice procuratore Michael Spence hanno preso le distanze dal caso, attribuendo il problema a un processo di installazione frettoloso e difettoso invece che a Hearn o ad altri presunti vandali. Ad agosto Trump aveva affermato che Pirro fosse 'crollata' sotto pressione.

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Il 2 novembre Trump ha tenuto un lungo discorso davanti alla vasca, presentato come la sua argomentazione conclusiva agli elettori prima delle elezioni di metà mandato del martedì successivo. Nella stessa occasione il presidente ha mostrato grandi foto della vecchia vasca invasa dalle alghe, parlando anche di tubature, prato della Casa Bianca, elicottero Marine One e del arco contestato.

Sala da ballo alla Casa Bianca e impatto sulla capitale

La nuova sala da ballo della Casa Bianca avrebbe una superficie di 90.000 piedi quadrati, pari a 8.360 metri quadrati, e Trump la definisce la più grande mai costruita del suo genere. Il costo stimato è di 400 milioni di dollari.

Trump aveva inizialmente dichiarato che avrebbe pagato il progetto insieme a donatori facoltosi. I senatori repubblicani hanno poi chiesto invano al Congresso un miliardo di dollari, per un bunker sotterraneo e dispositivi di sicurezza. La Casa Bianca non ha ancora diffuso l'elenco completo dei donatori.

Secondo Trump, la struttura includerà rifugi antibomba, strutture mediche e difese contro droni e missili, e potrà ospitare 1.000 ospiti. L'amministrazione ora presenta l'opera come necessaria per la sicurezza nazionale, la stessa motivazione usata per l'arco trionfale.

Gli oppositori e i conservatori del patrimonio storico sostengono che Trump abbia superato i propri poteri demolendo l'ala Est, che ospitava gli uffici della First Lady e la sala cinematografica della Casa Bianca. La Corte Suprema degli Stati Uniti, con una sentenza 5-4 di agosto, ha permesso a Trump di proseguire i lavori mentre contesta un ordine giudiziario che bloccherebbe gran parte dello sviluppo.