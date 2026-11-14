Donatella Sciuto Politecnico Emozioni Umane Contro Intelligenza Artificiale

Donatella Sciuto del Politecnico riflette sull'uso dell'intelligenza artificiale e sulla preservazione delle emozioni umane, citando anche l'arte contemporanea.

Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico, ha esplorato l'impatto dell' intelligenza artificiale sulla capacità umana di provare emozioni genuine, sostenendo che questa tecnologia rischia di ridurre le persone a semplici umanoidi programmabili. La sua riflessione nasce da un'osservazione profonda sul rapporto tra tecnologia avanzata e natura umana, evidenziando come la capacità di piangere e ridere rimanga il criterio fondamentale per valutare qualsiasi forma di narrazione o espressione artistica nel panorama contemporaneo.

Il Debate Sull'Intelligenza Artificiale e le Emozioni

La questione centrale affrontata da Donatella Sciuto è come continuare a pensare, lavorare e prendere decisioni nell'era dell'intelligenza artificiale, un tema che sta diventando sempre più urgente nella società moderna. Durante la sua analisi, la rettrice ha sottolineato come la tecnologia non debba sostituire l'esperienza umana autentica, ma piuttosto coesistere con essa preservando quelle qualità che definiscono l'essenza della nostra umanità. Ha infatti notato che, nonostante i progressi tecnologici, il nostro desiderio di provare emozioni vere, come il pianto o la risata sincera, rimane inalterato e rappresenta un pilastro fondamentale dell'esperienza umana.

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Donatella Sciuto ha raccontato un episodio personale significativo in cui chiedeva ai propri figli di comprendere come animali considerati feroci potessero interagire pacificamente con gli esseri umani, chiedendo loro aiuto per salvare i loro piccoli e ricambiando con forme di amicizia genuina. I suoi figli, con una pazienza sorprendente, le hanno spiegato che gli esseri umani stanno iniziando a essere trattati come umanoidi su cui le emozioni devono essere programmate e innestate artificialmente, una prospettiva che ha profondamente colpito la rettrice. Questa osservazione ha portato a una riflessione critica su come la percezione della realtà stia cambiando e su come l'empatia naturale stia venendo sostituita da meccanismi di programmazione digitale.

Il Ruolo Fondamentale delle Emozioni nella Cultura

Secondo Donatella Sciuto, le emozioni sono ciò che rende gli esseri profondamente umani e distinguono l'esperienza umana dalle semplici elaborazioni dati o programmi software. Ha citato le parole di Umberto Eco, il quale sosteneva che l'uomo è l'unico animale che piange e ride perché è consapevole della propria mortalità, una consapevolezza che gli altri animali non possiedono. Gli etologi, dal canto loro, affermano che non solo gli animali più vicini agli umani, come le scimmie, piangono e ridono, ma che tutta la vita animale è orientata verso l'evitamento della morte, dimostrando come la vita sia intrinsecamente legata alla preservazione dell'esistenza.

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Tuttavia, nel mondo post-umano che si sta delineando grazie all'avanzamento delle tecnologie digitali, esiste il pericolo concreto che le emozioni vengano abolite o, peggio ancora, programmate artificialmente dagli algoritmi. Donatella Sciuto ha espresso una forte preoccupazione riguardo a questa prospettiva, sostenendo che la perdita della spontaneità emotiva rappresenterebbe un enorme passo indietro per la civiltà umana. Ha inoltre menzionato come l'arte contemporanea, spesso considerata un bene rifugio per grandi capitali protetti nei paradisi fiscali, abbia progressivamente divorziato dalla bellezza e dalle emozioni, con poche eccezioni degne di nota come le opere di Marina Abramovic che riescono ancora a scuotere il pubblico.

Impatto Sociale e Prospettive Future dell'Intelligenza Artificiale

La riflessione di Donatella Sciuto si estende oltre l'ambito strettamente filosofico per toccare implicazioni pratiche e sociali di grande rilevanza per il futuro della società. Ha evidenziato come la valutazione di qualsiasi storia, che essa venga raccontata attraverso libri, giornali, teatro, televisione o cinema, debba ancora basarsi sulla capacità di suscitare emozioni genuine e di far piangere o ridere il pubblico. Questo criterio rimane invariato nonostante i cambiamenti tecnologici e le nuove forme di comunicazione digitale che caratterizzano l'era contemporanea.

L'immagine digitale di una giovane donna giapponese circondata da dati e icone di social media, generata artificialmente, simboleggia perfettamente questa nuova realtà in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita quotidiana. Donatella Sciuto ha invitato gli spettatori a non perdere di vista la propria umanità di fronte a queste evoluzioni tecnologiche, ricordando che siamo uomini veri e desideriamo ancora provare emozioni genuine e non programmate. La sua dichiarazione finale ha sottolineato l'importanza di preservare la capacità umana di provare vero dolore e vera gioia come pilastri fondamentali dell'esperienza umana nel futuro sempre più interconnesso e digitalizzato.

Riflessioni Finali sulla Natura Umana e Tecnologia

La questione sollevata da Donatella Sciuto richiede una riflessione attenta e approfondita da parte di tutti i settori della società, non solo quelli tecnici o accademici. Ha invitato i presenti a considerare attentamente come le decisioni prese oggi riguardo allo sviluppo e all'implementazione delle tecnologie digitali influenzeranno profondamente la nostra capacità di provare emozioni nel futuro. Ha sottolineato come l'emozione non possa essere spiegata solely con le parole, poiché l'immagine e l'esperienza diretta hanno un impatto molto più potente e duraturo sulla coscienza umana rispetto alla semplice descrizione verbale.

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Il dibattito sull'intelligenza artificiale e le emozioni è destinato a intensificarsi nei prossimi anni, con ricercatori, filosofi e artisti che si confronteranno su come bilanciare progresso tecnologico e preservazione dell'umanità. Donatella Sciuto ha concluso la sua esposizione sottolineando che, nonostante le sfide e le incertezze, la capacità umana di provare emozioni genuine rimarrà sempre il criterio ultimo per valutare il valore di qualsiasi innovazione tecnologica o culturale. Ha invitato tutti a non arrendersi di fronte alla prospettiva di un mondo post-umano, ma a lottare per preservare quelle qualità che rendono la nostra esistenza degna di essere vissuta.