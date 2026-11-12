Donazione corpo Nicole Panarelli ricerca DIPG e sfide legali

La madre di Nicole Panarelli lotta per condividere il genoma della figlia. Un caso che evidenzia le lacune normative sulla ricerca genomica pediatrica e l'interoperabilità dei dati in Italia.

Antonella Cimino ha deciso di donare il corpo della figlia Nicole Panarelli alla scienza per accelerare la lotta contro il DIPG, un tumore cerebrale pediatrico aggressivo e senza cure efficaci. La piccola Nicole è morta il 16 febbraio 2026, all'età di 14 anni, dopo una battaglia durata 20 mesi contro questa malattia rara. La sua storia non è solo un atto di generosità materna, ma un segnale critico sulle limitazioni del sistema sanitario e delle norme vigenti nella ricerca genetica italiana.

La diagnosi e il percorso della donazione

Nicole Panarelli è entrata in coma nella notte del 27 giugno 2025, a seguito della diagnosi di glioma pontino intrinseco diffuso. Le statistiche mediche sono impietose: la metà dei bambini affetti da questa patologia muore entro undici mesi dalla diagnosi, e meno di un decimo raggiunge i due anni. La ricerca scientifica rappresenta l'unica vera speranza per invertire questa tendenza, motivo per cui la famiglia ha optato per la donazione del corpo. In Italia, questa pratica è regolata dalla Legge 10 del 2020, che permette anche ai minori di donare il proprio corpo con il consenso dei genitori titolari della responsabilità genitoriale.

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Sfide strutturali e accollo universitario

Trovare una struttura disposta ad accettare la donazione per fini puramente ricerca, oltre che didattici, si è rivelato complesso. I due principali centri lombardi contattati, l'ospedale San Raffaele e MultiMedica, erano occupati esclusivamente nella formazione dei medici in quel frangente. Dopo queste prime esclusioni, il corpo di Nicole è stato accolto dall'Università di Padova. Oggi i campioni di tessuto sono conservati in tale ateneo, dove ha avuto luogo il sequenziamento del genoma della bambina. Le ceneri sono state restituite alla famiglia nel luglio dello scorso anno, ma i dati biologici rimangono attivi per la comunità scientifica.

Il vuoto normativo e la battaglia di Antonella Cimino

Antonella Cimino, sostenuta dall'Istituto Superiore di Sanità, ha richiesto l'attivazione di un accordo formale per la condivisione dei dati. La richiesta è chiara: le informazioni genetiche di Nicole devono essere rese disponibili gratuitamente a tutti i laboratori mondiali. Attualmente, la legge italiana considera il corpo come un oggetto di studio limitato a un singolo centro fisico. Questa visione non tiene conto della natura digitale dei dati moderni, come le sequenze genomiche che possono viaggiare in rete istantaneamente. Non esistono ancora procedure chiare per determinare chi possa decidere la condivisione o per garantire che i risultati non diventino proprietà esclusiva di aziende private tramite brevetti.

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Interoperabilità e scenari europei futuri

L'Istituto Superiore di Sanità gestisce il Registro Nazionale delle Malattie Rare, attivo principalmente per la sorveglianza epidemiologica, ma attualmente incapace di scambiare campioni o sequenze con laboratori esteri. Il progetto RegistRare mira a collegare questi registri, dimostrando che l'interoperabilità è un obiettivo dichiarato ma non ancora pienamente realizzato. A livello europeo, il Regolamento UE 2025/327 sullo Spazio europeo dei dati sanitari entra in vigore dal marzo 2025. Prevede tempi lunghi per l'uso secondario dei dati: dal 2029 per i dati generali e dal 2031 per quelli genomici.

Impatto concreto per le famiglie e la scienza

Fino all'entrata in vigore completa di queste normative, la condivisione dei dati genetici come quelli di Nicole dipenderà da contratti negoziati caso per caso tra i singoli enti. Il caso della giovane paziente evidenzia un sistema che sa accogliere i corpi ma fatica a far circolare le conoscenze che ne derivano. La perseveranza di Antonella Cimino attraverso il dialogo istituzionale offre un modello per colmare queste lacune, promuovendo un sistema in cui il patrimonio genetico dei piccoli pazienti possa essere valorizzato e condiviso globalmente per salvare altre vite.